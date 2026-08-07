Baratas invadem Carnide e motivam mais de 120 intervenções por parte da Câmara de Lisboa

A presença crescente de baratas nas ruas e em edifícios da freguesia de Carnide tem motivado dezenas de reclamações. A Câmara Municipal de Lisboa garante que já realizou 126 ações de desinfestação, mas os moradores dizem que o problema continua por resolver.

A proliferação de baratas em Carnide, na cidade de Lisboa, está a preocupar os moradores e levou a Câmara Municipal de Lisboa (CML) a reforçar as ações de controlo de pragas. Desde o início do ano, a autarquia afirmou à SIC Notícias, ter realizado 126 intervenções, em resposta ao aumento das queixas relacionadas com a presença destes insetos no espaço público e em edifícios residenciais.

Apesar das operações de desinfestação, os residentes garantem que o problema persiste. Há relatos de baratas em passeios, jardins e no interior de habitações, uma situação que, segundo os moradores, se agrava durante a noite e nos dias de temperaturas mais elevadas.

Mais de uma centena de reclamações

Além das intervenções efetuadas em Carnide, a Câmara Municipal de Lisboa revelou ter recebido, ao longo deste ano, mais de uma centena de reclamações devido à presença de baratas. As ocorrências são avaliadas pelos serviços municipais, que podem desencadear novas ações de desinfestação sempre que tal se justifique.

Segundo a autarquia, o combate às pragas integra um plano regular de monitorização da rede pública de saneamento, complementado por intervenções pontuais em função das denúncias apresentadas pelos cidadãos.

Porque aumentam as baratas no verão?

O verão cria condições favoráveis à proliferação de baratas, sobretudo devido às temperaturas elevadas e à maior atividade destes insetos nas redes de esgotos. Especialistas apontam ainda outros fatores que ajudam a explicar o fenómeno, como a expansão de espécies invasoras, a crescente resistência a determinados inseticidas e as alterações climáticas, que prolongam os períodos de reprodução.

As baratas vivem habitualmente nos coletores subterrâneos, mas podem deslocar-se para a superfície em busca de alimento ou na sequência de operações de desinfestação, tornando-se mais visíveis para a população.

Problema não se limita a Carnide

Embora Carnide esteja atualmente no centro das atenções devido às queixas dos moradores, esta não é a única zona da capital onde a presença de baratas tem suscitado preocupação. Ao longo dos últimos anos, outras freguesias de Lisboa registaram situações semelhantes, levando a autarquia a manter contratos permanentes para o controlo de pragas urbanas e intervenções regulares na rede de saneamento.

A Câmara Municipal de Lisboa lembra ainda que o combate às pragas depende também da manutenção das infraestruturas privadas. A limpeza de caixas de esgoto e a desinfestação das redes internas dos edifícios são da responsabilidade dos proprietários e dos condomínios, sendo consideradas medidas importantes para evitar a propagação destes insetos.