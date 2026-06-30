Babysitter utilizava doces e videojogos para manter o silêncio das crianças. Homem foi detido por suspeitas de abuso sexual de menores em Portimão

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos, em Portimão, por suspeitas da prática de 20 crimes de abuso sexual de crianças, alegadamente cometidos entre maio e 24 de junho deste ano.
A detenção ocorreu após uma denúncia apresentada por um dos progenitores das vítimas.
Em comunicado a PJ revela que o suspeito desempenhava funções de babysitter a tempo inteiro e vivia em regime de coabitação com duas crianças, de sete e oito anos, tendo conquistado previamente a confiança dos pais.
De acordo com as autoridades, os alegados abusos ocorriam quando os progenitores se ausentavam da habitação, tendo como local o quarto das crianças. A PJ refere ainda que os atos terão sido gravados através do telemóvel do suspeito.
A investigação indica que o homem terá utilizado doces e o acesso prolongado a videojogos como forma de criar uma relação de proximidade com as crianças e obter o seu silêncio relativamente aos acontecimentos.
Denúncia permitiu avançar com investigação
A denúncia apresentada por um dos pais levou a PJ a iniciar diligências que permitiram recolher elementos considerados relevantes para a investigação.
Na sequência das prova reunidas, o suspeito foi identificado, localizado e detido em Portimão, numa operação que contou com a colaboração da GNR local.
O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das devidas medidas de coação.