Avô detido em Felgueiras após confidência feita pela neta de 10 anos

Os abusos terão ocorrido ao longo de dois meses, durante passeios junto à casa do suspeito. Caso só veio a público depois de a menor ter contado tudo à mãe.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 65 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria neta, uma menina de 10 anos, em Felgueiras. Os crimes, agravados pela relação de parentesco, terão ocorrido entre junho e julho deste ano.

Segundo revela a PJ, os episódios de abuso aconteciam durante passeios que a criança fazia junto à residência do avô. A situação prolongou-se ao longo de cerca de dois meses, até que, após o último episódio, ocorrido a 10 de julho, a menor contou à mãe o que se estava a passar.

A progenitora denunciou de imediato os factos às autoridades, ainda no mesmo dia, dando início a uma investigação da Diretoria do Norte da Judiciária, que permitiu reunir fortes indícios da prática dos crimes.

O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas ao caso. O inquérito está a cargo do Ministério Público de Felgueiras.