Avioneta que caiu em Portimão fazia o primeiro voo do dia. Investigação fala em "materiais fora das especificações dos fabricantes"

O relatório frisa que o piloto, único ocupante da aeronave, “estava devidamente autorizado e certificado para realizar o voo".

Uma nova nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) trouxe novas informações acerca do acidente com a aeronave no Aeródromo de Portimão, que vitimou um piloto de 28 anos.

De acordo com a investigação, a que a agência Lusa teve acesso, a aeronave que se despenhou no passado sábado realizava o primeiro voo do dia.

O relatório dá conta ainda de que a aeronave sofreu “movimentos de quedas das asas”, perdendo rapidamente a altitude. A avioneta caiu na pista com a parte da frente virada para o chão.

O relatório frisa ainda que o piloto, único ocupante da aeronave, “estava devidamente autorizado e certificado para realizar o voo".

"As evidências apontam para que os equipamentos/materiais usados para rebocar a manga não estão de acordo com as especificações dos fabricantes, contudo não se pode, nesta fase, afirmar que tenha tido relação com o acidente", pode ler-se na investigação.

O GPIAAF aponta ainda que a investigação acerca do acidente vai debruçar-se sobretudo sobre a condição de aeronavegabilidade da aeronave, com foco na análise dos seus componentes críticos, como o motor.