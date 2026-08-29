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Avenida Brasília esteve cortada após perseguição policial. Trânsito já foi retomado

Uma perseguição policial terminou com um despiste e o incêndio de uma viatura na Avenida Brasília, em Lisboa. O carro colidiu com dois veículos estacionados e os três ocupantes, com idades entre os 25 e os 31 anos, ficaram feridos. O condutor foi detido e permanece internado devido aos ferimentos provocados pelo acidente.
SOL/Lusa
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A circulação na Avenida Brasília, em Lisboa, foi restabelecida cerca das 12:20, após ter estado hoje cortada na sequência de um acidente provocado pela fuga de uma viatura a uma fiscalização rodoviária, disse à Lusa fonte da PSP.

A circulação tinha sido interrompida na sequência do despiste de uma viatura que fugiu a uma operação de fiscalização rodoviária, depois de o condutor não ter obedecido à ordem de paragem de um agente e ter acelerado na sua direção, obrigando-o a desviar-se para evitar o atropelamento.

Um motociclista da PSP iniciou então uma perseguição pela Avenida Brasília, que terminou junto à confluência com o viaduto que liga aquela estrada à Avenida da Índia, quando o condutor perdeu o controlo da viatura e embateu em dois veículos estacionados em frente ao Museu do Combatente.

Do embate resultaram danos nas viaturas estacionadas e um incêndio na viatura em fuga, onde seguiam três ocupantes.

Os três homens foram transportados para unidades hospitalares, dois para o Hospital de Santa Maria e um para o Hospital de São Francisco Xavier, segundo indicou à Lusa o comissário Carlos Fernandes, da PSP.

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No seguimento desta ocorrência, a circulação na Avenida Brasília foi cortada para permitir trabalhos de limpeza, tendo ficado concluídos pelas 12:20, adiantou o comissário Carlos Fernandes.

O condutor está internado e será sujeito a uma intervenção cirúrgica, devido a ferimentos provocados pelo acidente.

“Estamos a avaliar qual será o procedimento a seguir com a autoridade judiciária”, disse o comissário, acrescentando que a apresentação do homem a tribunal dependerá da evolução da sua situação clínica e da data em que tenha alta hospitalar.

Num comunicado divulgado ao final da manhã, a polícia indicou que os homens têm entre 25 e 31 anos, e que o condutor foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa.

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