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Avançar com o sinal verde e mesmo assim correr o risco de ser multado. Eis a razão que poucos condutores conhecem

A maioria dos condutores associa coimas a excesso de velocidade ou ao telemóvel ao volante, mas há uma regra do Código da Estrada, ligada precisamente aos cruzamentos, que continua a apanhar muita gente de surpresa mesmo com o sinal verde.
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Avançar com o sinal verde e mesmo assim correr o risco de ser multado. Eis a razão que poucos condutores conhecem
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A ‘noite notável’ de Marcelo Rebelo de Sousa em Almeirim

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Todos reconhecem o sinal triangular que avisa da proximidade de um cruzamento ou entroncamento. É dos primeiros que se aprende na escola de condução e está espalhado por estradas nacionais e caminhos municipais em todo o país. O que poucos condutores sabem é que, mesmo com o sinal verde ou prioridade de passagem, entrar nesse cruzamento pode dar origem a uma coima.

A regra que apanha os condutores de surpresa

O Código da Estrada proíbe entrar num cruzamento ou entroncamento, mesmo com o sinal verde ou com prioridade de passagem, sempre que for previsível que o condutor fique ali imobilizado devido à intensidade do trânsito, bloqueando a circulação transversal. Ou seja, o sinal verde não é uma autorização automática para avançar em qualquer circunstância. Se o outro lado do cruzamento estiver cheio e for evidente que o veículo vai ficar parado no meio da interseção, o condutor deve esperar antes de avançar.

Quem não respeitar esta regra arrisca uma coima entre 30 e 150 euros.

Há uma exceção prevista na lei: se o veículo já estiver imobilizado num cruzamento regulado por sinal luminoso, pode sair de lá sem esperar que o sinal abra no seu sentido, desde que não perturbe os outros condutores.

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Porque é que esta regra existe

Ficar parado dentro de um cruzamento cria um efeito em cadeia conhecido por "engarrafamento em grelha", em que o trânsito de vários sentidos bloqueia por completo a interseção. Nas horas de ponta, em cidades como Lisboa ou Porto, um único condutor que avance sem espaço para sair pode comprometer vários minutos de circulação para todos os outros.

O que fazer para não arriscar a coima

  • Antes de avançar, verificar se há espaço livre do outro lado do cruzamento

  • Não avançar só porque o sinal está verde, se for previsível ficar parado a meio

  • Esperar na retaguarda até haver espaço para atravessar por completo

  • Em cruzamentos com sinais luminosos, manter atenção ao trânsito transversal, não apenas ao próprio sinal

  • Se já estiver imobilizado dentro do cruzamento, sair assim que possível sem esperar pelo sinal verde no seu sentido

Esta regra é particularmente relevante em zonas urbanas de trânsito intenso, mas aplica-se a qualquer cruzamento ou entroncamento do país, independentemente da sinalização existente no local.

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