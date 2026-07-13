Avançar com o sinal verde e mesmo assim correr o risco de ser multado. Eis a razão que poucos condutores conhecem

A maioria dos condutores associa coimas a excesso de velocidade ou ao telemóvel ao volante, mas há uma regra do Código da Estrada, ligada precisamente aos cruzamentos, que continua a apanhar muita gente de surpresa mesmo com o sinal verde.

Todos reconhecem o sinal triangular que avisa da proximidade de um cruzamento ou entroncamento. É dos primeiros que se aprende na escola de condução e está espalhado por estradas nacionais e caminhos municipais em todo o país. O que poucos condutores sabem é que, mesmo com o sinal verde ou prioridade de passagem, entrar nesse cruzamento pode dar origem a uma coima.

A regra que apanha os condutores de surpresa

O Código da Estrada proíbe entrar num cruzamento ou entroncamento, mesmo com o sinal verde ou com prioridade de passagem, sempre que for previsível que o condutor fique ali imobilizado devido à intensidade do trânsito, bloqueando a circulação transversal. Ou seja, o sinal verde não é uma autorização automática para avançar em qualquer circunstância. Se o outro lado do cruzamento estiver cheio e for evidente que o veículo vai ficar parado no meio da interseção, o condutor deve esperar antes de avançar.

Quem não respeitar esta regra arrisca uma coima entre 30 e 150 euros.

Há uma exceção prevista na lei: se o veículo já estiver imobilizado num cruzamento regulado por sinal luminoso, pode sair de lá sem esperar que o sinal abra no seu sentido, desde que não perturbe os outros condutores.

Porque é que esta regra existe

Ficar parado dentro de um cruzamento cria um efeito em cadeia conhecido por "engarrafamento em grelha", em que o trânsito de vários sentidos bloqueia por completo a interseção. Nas horas de ponta, em cidades como Lisboa ou Porto, um único condutor que avance sem espaço para sair pode comprometer vários minutos de circulação para todos os outros.

O que fazer para não arriscar a coima

Antes de avançar, verificar se há espaço livre do outro lado do cruzamento

Não avançar só porque o sinal está verde, se for previsível ficar parado a meio

Esperar na retaguarda até haver espaço para atravessar por completo

Em cruzamentos com sinais luminosos, manter atenção ao trânsito transversal, não apenas ao próprio sinal

Se já estiver imobilizado dentro do cruzamento, sair assim que possível sem esperar pelo sinal verde no seu sentido

Esta regra é particularmente relevante em zonas urbanas de trânsito intenso, mas aplica-se a qualquer cruzamento ou entroncamento do país, independentemente da sinalização existente no local.