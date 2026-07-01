Autoridades de saúde alertam para aumento da mortalidade devido à onda de calor com temperaturas até 44 graus

O Ministério da Saúde alertou esta quarta-feira para um provável aumento da mortalidade nos próximos dias devido à onda de calor que vai atingir Portugal, com temperaturas máximas até 44 graus. As autoridades apelam à adoção de medidas de prevenção, sobretudo para proteger idosos, crianças, grávidas e doentes crónicos

As autoridades de saúde alertaram esta quarta-feira para um potencial aumento da mortalidade nos próximos dias devido à onda de calor que deverá atingir Portugal, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius.

O aviso foi feito pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, durante uma conferência de imprensa realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, dedicada ao plano de resposta às ondas de calor.

Segundo a governante, as previsões atualmente disponíveis baseiam-se no Índice ÍCARO, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que avalia o impacto das condições meteorológicas na mortalidade.

"As estimativas nacionais atualmente disponíveis, baseadas no Índice ÍCARO, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, apontam para um potencial aumento da mortalidade nos próximos dias, caso se mantenham as condições meteorológicas previstas", afirmou.

Idosos, crianças e doentes crónicos entre os grupos de maior risco

Ana Povo sublinhou que estas previsões reforçam a necessidade de antecipar medidas de prevenção para proteger os grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo.

Entre os grupos de maior risco encontram-se os idosos, as crianças, as grávidas e as pessoas com doenças crónicas, mais suscetíveis a complicações associadas às temperaturas elevadas.

"Estamos preparados, estamos vigilantes e contamos mais uma vez com a colaboração de todos para evitarmos que esta onda de calor tenha consequências graves para a saúde da população", afirmou a secretária de Estado, citada pela agência Lusa.

Lisboa e Setúbal sob aviso vermelho

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Lisboa e Setúbal sob aviso vermelho a partir de quinta-feira devido às temperaturas extremas.

Na sexta-feira, o aviso vermelho será alargado aos distritos de Coimbra e Leiria.

O aviso vermelho corresponde ao nível mais elevado da escala de alertas meteorológicos do IPMA e é emitido quando existe uma situação de risco extremo para a população.

Segundo as previsões, Portugal continental deverá enfrentar nos próximos dias temperaturas máximas que podem atingir os 44 graus, enquanto as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 24 ºC e os 28 ºC, aumentando o risco para a saúde pública, sobretudo durante a noite.

Autoridades reforçam recomendações

Perante a previsão de calor intenso, as autoridades de saúde recomendam que a população:

Evite a exposição ao sol nas horas de maior calor;

Mantenha uma hidratação adequada, mesmo sem sentir sede;

Permaneça em locais frescos ou climatizados sempre que possível;

Utilize roupa leve, chapéu e protetor solar quando sair à rua;

Acompanhe familiares, vizinhos e pessoas mais vulneráveis que possam necessitar de apoio.

O Ministério da Saúde garante que os serviços de saúde se encontram em estado de vigilância reforçada para responder ao eventual aumento da procura associado à onda de calor.