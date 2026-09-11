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Autocarro com 45 pessoas capota na Suíça. Pelo menos cinco mortos e 40 feridos

O veículo transportava turistas neerlandeses quando se despistou no leste da Suíça. Três dos feridos permanecem em estado grave e as autoridades estão a investigar as causas do acidente.
Redação
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Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas depois de um autocarro de transporte de turistas neerlandês se ter despistado e capotado no leste da Suíça.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão de Graubunden, e levou à mobilização de equipas de emergência e resgate.

De acordo com as autoridades policiais do cantão, seguiam no autocarro 45 adultos no momento do acidente.

Três das pessoas que ficaram feridas permanecem em estado grave no hospital.

As circunstâncias em que o autocarro se despistou e tombou ainda não são conhecidas. A polícia suíça está a investigar as causas do acidente.

Temas

Acidente
Suíça
Países Baixos
Autocarro
Turistas

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