Autocarro com 15 crianças intercetado pela GNR a caminho da praia. Condutor não tinha Carta de Qualificação de Motorista

A ação decorreu terça-feira quando o veículo seguia das Caldas da Rainha para a Praia do Carreiro de Joanes, em Peniche.

Um autocarro que transportava 15 crianças para a praia, foi intercetado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) durante uma operação de fiscalização rodoviária, depois de as autoridades terem detetado que o motorista não possuía carta.

A ação decorreu terça-feira, cerca das 12 horas, segundo o Jornal de Notícias, no Itinerário Principal 6 (IP6), quando o veículo seguia das Caldas da Rainha para a Praia do Carreiro de Joanes, em Peniche. A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Trânsito da GNR, em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), e incidiu sobre o transporte coletivo de crianças.

Fiscalização revelou várias infrações

Durante a inspeção, os militares verificaram que o condutor exercia funções sem possuir a Carta de Qualificação de Motorista. Além disso, não tinha cartão de tacógrafo, indispensável para o registo dos tempos de condução e de descanso, e o transporte de passageiros estava a ser efetuado sem o licenciamento legalmente exigido.

Na sequência das irregularidades detetadas, a GNR levantou vários autos de contraordenação.

Segurança das crianças esteve no centro da operação

A GNR sublinha que este tipo de ações tem como principal objetivo garantir que o transporte coletivo de passageiros, sobretudo quando envolve crianças, cumpre todas as normas de segurança previstas na lei.