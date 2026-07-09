quinta-feira, 09 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Autocarro com 15 crianças intercetado pela GNR a caminho da praia. Condutor não tinha Carta de Qualificação de Motorista

A ação decorreu terça-feira quando o veículo seguia das Caldas da Rainha para a Praia do Carreiro de Joanes, em Peniche.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Autocarro com 15 crianças intercetado pela GNR a caminho da praia. Condutor não tinha Carta de Qualificação de Motorista
Dreamstime

"Sabes o que tens de fazer": instrutor abre a porta do avião, salta e deixa aluna de 22 anos sozinha aos comandos

Um autocarro que transportava 15 crianças para a praia, foi intercetado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) durante uma operação de fiscalização rodoviária, depois de as autoridades terem detetado que o motorista não possuía carta.

A ação decorreu terça-feira, cerca das 12 horas, segundo o Jornal de Notícias, no Itinerário Principal 6 (IP6), quando o veículo seguia das Caldas da Rainha para a Praia do Carreiro de Joanes, em Peniche. A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Trânsito da GNR, em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), e incidiu sobre o transporte coletivo de crianças.

Fiscalização revelou várias infrações

Durante a inspeção, os militares verificaram que o condutor exercia funções sem possuir a Carta de Qualificação de Motorista. Além disso, não tinha cartão de tacógrafo, indispensável para o registo dos tempos de condução e de descanso, e o transporte de passageiros estava a ser efetuado sem o licenciamento legalmente exigido.

Na sequência das irregularidades detetadas, a GNR levantou vários autos de contraordenação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segurança das crianças esteve no centro da operação

A GNR sublinha que este tipo de ações tem como principal objetivo garantir que o transporte coletivo de passageiros, sobretudo quando envolve crianças, cumpre todas as normas de segurança previstas na lei.

Temas

GNR
Autocarro
Crianças
Fiscalização rodoviária
Peniche

Leia também

Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime. A investigação prossegue.
Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Junho foi um dos meses mais quentes e secos de sempre em Portugal. IPMA alerta para agravamento da seca

Portugal continental registou em junho temperaturas muito acima da média e apenas 30% da chuva habitual para a época. O IPMA revela que o mês foi marcado por duas ondas de calor e pelo agravamento da seca meteorológica em várias regiões do país
Junho foi um dos meses mais quentes e secos de sempre em Portugal. IPMA alerta para agravamento da seca

PJ desmantela falso rapto: imagem manipulada por IA foi usada para pedir resgate. "Vítima" ausentou-se por vontade própria

A investigação continua com vista a identificar os indivíduos que manipularam a fotografia da mulher, estando indiciados por burla.
PJ desmantela falso rapto: imagem manipulada por IA foi usada para pedir resgate. "Vítima" ausentou-se por vontade própria

Mais vistos

Destaques