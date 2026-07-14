Autarca do Município de Espinho agredido na zona da cabeça durante discussão no local de trabalho

O autarca, eleito pelo CHEGA, com 47 anos de idade, foi transportado para o hospital de Gaia.

Um autarca do Município de Espinho ficou ferido, esta segunda-feira, na sequência de uma discussão ocorrida no local de trabalho por "motivos fúteis", segundo o Correio da Manhã.

Discussão terminou com agressões

Segundo as informações reveladas pela mesma fonte, o episódio ocorreu durante o horário de trabalho e envolveu o autarca e outro homem, com cerca de 30 anos.

Por motivos que ainda estão a ser apurados pelas autoridades, a discussão terá rapidamente escalado para agressões físicas, deixando o autarca com ferimentos na zona da cabeça, que obrigaram à intervenção dos meios de socorro.

O autarca, eleito pelo CHEGA, com 47 anos de idade, foi transportado para o hospital de Gaia, pelos bombeiros do concelho de Espinho.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou o suspeito.

Município ainda não comentou o incidente

O Município de Espinho ainda não prestou esclarecimentos públicos sobre o sucedido.

Também não são conhecidos, para já, mais detalhes sobre o estado de saúde do autarca.