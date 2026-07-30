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Aulas do ensino secundário adiadas para 21 de setembro devido a problemas nos exames

O arranque do ano letivo foi adiado por uma semana para os alunos mais velhos. O ministro Fernando Alexandre justificou a medida com a sobrecarga dos professores na correção digital das provas. O Governo avalia agora se fará o mesmo no 3.º ciclo
Redação
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Aulas do ensino secundário adiadas para 21 de setembro devido a problemas nos exames

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As aulas do ensino secundário vão começar uma semana mais tarde, a 21 de setembro, estando ainda a ser estudada uma eventual alteração das aulas dos alunos do 3.º ciclo, revelou esta quinta-feira o ministro da Educação.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, revelou hoje que as aulas dos alunos do secundário já não vão começar entre a semana de 11 e 15 de setembro, como definia o calendário, mas apenas a 21 de setembro.

Fernando Alexandre explicou que o objetivo do adiamento está relacionado com a “sobrecarga dos professores” classificadores por causa de um processo de correção em formato digital “que não correu bem”.

Os problemas que obrigaram a adiar algumas das datas e a criar uma época especial de exames para os alunos do secundário levaram os diretores escolares a pedir que o arranque do ano letivo dos alunos do secundário fosse adiado.

O ministério decidiu adiar o arranque das aulas dos mais velhos e está agora a “avaliar a situação do 3.º ciclo”.

“Ainda vamos tomar a decisão”, afirmou na conferência de imprensa realizada no final da reunião de Conselho de Ministro.

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