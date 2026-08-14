Atropelamento na Amadora provoca vítima mortal. Alerta foi dado de madrugada

O alerta foi dado às 05h39 e as circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ocorrido na Amadora. O acidente envolveu um veículo ligeiro.

Tudo aconteceu durante a madrugada, na freguesia da Encosta do Sol, e o alerta foi recebido pelas autoridades às 05h39, revelou à Lusa fonte do comando sub-regional de Lisboa da proteção civil.

Os meios de emergência foram mobilizados para prestar assistência à vítima, e pelas 07h35 ainda estavam no local.

No local estiveram bombeiros da Amadora, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergância (UMIPE) do INEM.

Até ao momento, ainda não foram divulgados detalhes sobre a identidade da pessoa atropelada nem sobre as circunstâncias que terão provocado o acidente.