Atropelamento na Amadora provoca vítima mortal. Alerta foi dado de madrugada

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Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ocorrido na Amadora. O acidente envolveu um veículo ligeiro.
Tudo aconteceu durante a madrugada, na freguesia da Encosta do Sol, e o alerta foi recebido pelas autoridades às 05h39, revelou à Lusa fonte do comando sub-regional de Lisboa da proteção civil.
Os meios de emergência foram mobilizados para prestar assistência à vítima, e pelas 07h35 ainda estavam no local.
No local estiveram bombeiros da Amadora, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergância (UMIPE) do INEM.
Até ao momento, ainda não foram divulgados detalhes sobre a identidade da pessoa atropelada nem sobre as circunstâncias que terão provocado o acidente.