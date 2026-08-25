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Atropelamento em zona de bares de Albufeira deixa quatro mulheres feridas

As circunstâncias exatas em que ocorreu o atropelamento estão a ser apuradas pelas autoridades
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Atropelamento em zona de bares de Albufeira deixa quatro mulheres feridas

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Quatro mulheres ficaram feridas, uma das quais com gravidade, num atropelamento ocorrido na madrugada desta terça-feira na zona da Oura, em Albufeira, no distrito de Faro.

O acidente aconteceu na Avenida Sá Carneiro, conhecida pela concentração de bares e estabelecimentos de diversão noturna, pouco depois das 03:00.

Segundo o Comando Distrital de Faro da GNR, o condutor do veículo ligeiro foi detido e deverá ser presente a juiz esta terça-feira.

De acordo com a informação divulgada pelas autoridades, o automóvel terá entrado numa rua que se encontrava encerrada ao trânsito após o fecho dos bares, acabando por atingir várias pessoas.

O condutor foi intercetado pela GNR cerca de 500 metros depois do local do atropelamento.

As vítimas são de nacionalidade portuguesa e escocesa. Uma sofreu ferimentos graves e as restantes três ficaram ligeiramente feridas.

58 operacionais mobilizados

O alerta para o atropelamento foi dado pelas 03:13, tendo sido mobilizados 58 operacionais e 13 meios de emergência.

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No local estiveram elementos dos Bombeiros de Albufeira, INEM, Cruz Vermelha e GNR.

As quatro vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para unidades de saúde. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Faro e Portimão e para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira.

As circunstâncias exatas em que ocorreu o atropelamento estão a ser apuradas pelas autoridades.

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Atropelamento em Albufeira
Avenida Sá Carneiro
Zona da Oura
Quatro mulheres feridas
Detido pela GNR

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