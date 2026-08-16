Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

O homem foi alvo de disparos por parte de um grupo composto por três indivíduos, enquanto se encontrava dentro da viatura. As autoridades estão a investigar o ataque e procuram esclarecer as circunstâncias do crime.

Um motorista de TVDE foi baleado dentro do próprio carro, em Sintra, num ataque que terá sido cometido por um grupo composto por três homens, avançou a CNN Portugal.

O crime está a ser investigado pelas autoridades, que procuram agora esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis pelos disparos.

Ataque aconteceu dentro da viatura

Tudo aconteceu na madrugada deste domingo depois da vítima, de 41 anos, ser abordada pelos indivíduos.

O homem foi atingido na perna após dois disparos. O primeiro terá atingido a viatura, revela a CNN.

Vítima transportada para o hospital

O home terá sido assistido no local na sequência do ataque, e levado para o Hospital Fernando da Fonseca, no Amadora-Sintra.

A investigação prossegue.