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Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

O homem foi alvo de disparos por parte de um grupo composto por três indivíduos, enquanto se encontrava dentro da viatura. As autoridades estão a investigar o ataque e procuram esclarecer as circunstâncias do crime.
Redação
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Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

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Um motorista de TVDE foi baleado dentro do próprio carro, em Sintra, num ataque que terá sido cometido por um grupo composto por três homens, avançou a CNN Portugal.

O crime está a ser investigado pelas autoridades, que procuram agora esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis pelos disparos.

Ataque aconteceu dentro da viatura

Tudo aconteceu na madrugada deste domingo depois da vítima, de 41 anos, ser abordada pelos indivíduos.

O homem foi atingido na perna após dois disparos. O primeiro terá atingido a viatura, revela a CNN.

Vítima transportada para o hospital

O home terá sido assistido no local na sequência do ataque, e levado para o Hospital Fernando da Fonseca, no Amadora-Sintra.

A investigação prossegue.

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