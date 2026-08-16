Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

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Homem detido em Évora por suspeita de tentar matar motorista de TVDE com tiro dentro do carro
Um motorista de TVDE foi baleado dentro do próprio carro, em Sintra, num ataque que terá sido cometido por um grupo composto por três homens, avançou a CNN Portugal.
O crime está a ser investigado pelas autoridades, que procuram agora esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis pelos disparos.
Ataque aconteceu dentro da viatura
Tudo aconteceu na madrugada deste domingo depois da vítima, de 41 anos, ser abordada pelos indivíduos.
O homem foi atingido na perna após dois disparos. O primeiro terá atingido a viatura, revela a CNN.
Vítima transportada para o hospital
O home terá sido assistido no local na sequência do ataque, e levado para o Hospital Fernando da Fonseca, no Amadora-Sintra.
A investigação prossegue.