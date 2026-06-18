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Ataque em plena manhã no Seixal: carrinha de valores é cercada e assaltantes fogem com 10 mil euros

Usaram uma carrinha furtada para impedir a saída do veículo de transporte de valores e fugiram a pé após o roubo.
Redação
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Ataque em plena manhã no Seixal: carrinha de valores é cercada e assaltantes fogem com 10 mil euros
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Uma carrinha de transporte de valores foi alvo de um assalto à mão armada esta quinta-feira de manhã, no Miratejo, concelho do Seixal. Os suspeitos conseguiram levar cerca de 10 mil euros antes de fugirem do local.

O crime aconteceu na Avenida Luís de Camões, cerca das 09h30, quando os assaltantes bloquearam a saída da viatura da empresa ESEGUR utilizando uma carrinha furtada, segundo a CNN Portugal.

Assaltantes ameaçaram funcionários com arma de fogo

Segundo os dados disponíveis, os suspeitos terão utilizado a viatura furtada para impedir a circulação da carrinha de valores.

Depois de bloquearem o veículo, os homens terão ameaçado os ocupantes com uma arma de fogo e retirado cerca de 10 mil euros que estavam guardados em duas gavetas da viatura.

Após o roubo, os assaltantes abandonaram a zona a pé e colocaram-se em fuga para parte incerta.

Polícia Judiciária investiga autores do crime

A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação com o objetivo de identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.

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Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos ou sobre eventuais detenções.

As autoridades continuam a realizar diligências para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

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