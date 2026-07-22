Ataque de lobos mata 46 ovelhas numa só noite em Miranda do Douro

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Criou uma armadura medieval para proteger as ovelhas dos lobos. Mas nem todos os pastores aprovam
O que terá sido um ataque de lobos provocou a morte de 46 ovelhas numa exploração agrícola na aldeia de Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança.
Além dos animais mortos, o criador, José Carvalho, contabiliza ainda seis ovelhas feridas e outras seis em estado grave, estimando prejuízos na ordem dos 15 mil euros.
"Durante um ano vou ter de repor o efetivo"
O ataque ocorreu na madrugada da última segunda-feira, numa propriedade onde se encontravam 62 ovelhas.
"Durante um ano vou ter de repor o efetivo e isso custa muito dinheiro", afirmou o produtor à Lusa.
Segundo explicou, quando chegou à exploração encontrou a maioria dos animais mortos ou gravemente feridos.
"Tinha 62 ovelhas na propriedade que fica próxima do Itinerário Complementar (IC-5) e quando cheguei a propriedade estavam, a maioria dos animais estavam mortos ou feridas", relatou.
Maior ataque registado na região em três anos
De acordo com informação apurada pela Lusa, trata-se do maior ataque atribuído a lobos registado no Planalto Mirandês nos últimos três anos.
O caso foi comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que irá averiguar as circunstâncias do ataque e avaliar uma eventual indemnização ao criador.
Lobo-ibérico continua protegido
O lobo-ibérico mantém em Portugal o estatuto de espécie protegida e está classificado pelo ICNF como estando "em perigo".
Para minimizar os prejuízos dos produtores, existem mecanismos de indemnização pelos danos causados por ataques de lobos, bem como programas de apoio à proteção dos rebanhos, incluindo a utilização de cães de gado de raças autóctones.
Em 2025, o Governo anunciou o reforço das indemnizações pagas aos criadores afetados por ataques de lobo, com aumentos que, no caso dos ovinos, chegam aos 130%.