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Ataque de lobos mata 46 ovelhas numa só noite em Miranda do Douro

O criador estima prejuízos de cerca de 15 mil euros e admite que precisará de pelo menos um ano para recuperar o rebanho. O caso é apontado como o maior ataque de lobos registado na região nos últimos anos.
SOL/Lusa
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Ataque de lobos mata 46 ovelhas numa só noite em Miranda do Douro
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O que terá sido um ataque de lobos provocou a morte de 46 ovelhas numa exploração agrícola na aldeia de Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança.

Além dos animais mortos, o criador, José Carvalho, contabiliza ainda seis ovelhas feridas e outras seis em estado grave, estimando prejuízos na ordem dos 15 mil euros.

"Durante um ano vou ter de repor o efetivo"

O ataque ocorreu na madrugada da última segunda-feira, numa propriedade onde se encontravam 62 ovelhas.

"Durante um ano vou ter de repor o efetivo e isso custa muito dinheiro", afirmou o produtor à Lusa.

Segundo explicou, quando chegou à exploração encontrou a maioria dos animais mortos ou gravemente feridos.

"Tinha 62 ovelhas na propriedade que fica próxima do Itinerário Complementar (IC-5) e quando cheguei a propriedade estavam, a maioria dos animais estavam mortos ou feridas", relatou.

Maior ataque registado na região em três anos

De acordo com informação apurada pela Lusa, trata-se do maior ataque atribuído a lobos registado no Planalto Mirandês nos últimos três anos.

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O caso foi comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que irá averiguar as circunstâncias do ataque e avaliar uma eventual indemnização ao criador.

Lobo-ibérico continua protegido

O lobo-ibérico mantém em Portugal o estatuto de espécie protegida e está classificado pelo ICNF como estando "em perigo".

Para minimizar os prejuízos dos produtores, existem mecanismos de indemnização pelos danos causados por ataques de lobos, bem como programas de apoio à proteção dos rebanhos, incluindo a utilização de cães de gado de raças autóctones.

Em 2025, o Governo anunciou o reforço das indemnizações pagas aos criadores afetados por ataques de lobo, com aumentos que, no caso dos ovinos, chegam aos 130%.

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