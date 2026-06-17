Ataque com x-ato deixa homem gravemente ferido no Barreiro

Um homem de 28 anos encontra-se hospitalizado após ter sido atacado com x-ato, na noite desta terça-feira, no Barreiro.

A agressão ocorreu na via pública e deixou a vítima gravamente ferida com golpes na cara e no pescoço, tendo sido necessário o acionamento dos meios de socorro para prestar assistência no local.

O homem terá sido assistido pelos Bombeiros do Barreiro e posteriormente transportado para o Hospital São José, onde permanece internado.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito encontra-se em fuga e está a ser procurado pelas autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente no local.

Segundo a mesma fonte, é possível saber que a vítima e o agressor se conheciam, mas até ao momento não se sabe as motivações do crime.