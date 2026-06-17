segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ataque com x-ato deixa homem gravemente ferido no Barreiro

A vítima encontra-se hospitalizada.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Ataque com x-ato deixa homem gravemente ferido no Barreiro

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Um homem de 28 anos encontra-se hospitalizado após ter sido atacado com x-ato, na noite desta terça-feira, no Barreiro.

A agressão ocorreu na via pública e deixou a vítima gravamente ferida com golpes na cara e no pescoço, tendo sido necessário o acionamento dos meios de socorro para prestar assistência no local.

O homem terá sido assistido pelos Bombeiros do Barreiro e posteriormente transportado para o Hospital São José, onde permanece internado.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito encontra-se em fuga e está a ser procurado pelas autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente no local.

Segundo a mesma fonte, é possível saber que a vítima e o agressor se conheciam, mas até ao momento não se sabe as motivações do crime.

Temas

Homem
Barreiro
X-ato
Ataque
Crime

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques