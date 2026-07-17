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Ataque com vários disparos contra homem e criança leva à detenção de cinco suspeitos em Abrantes

O crime ocorreu em março deste ano, quando os cinco suspeitos atacaram a tiro um homem de 30 anos e uma criança de nove, que seguiam no interior de uma viatura na via pública.
Redação
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Ataque com vários disparos contra homem e criança leva à detenção de cinco suspeitos em Abrantes

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco homens suspeitos de envolvimento numa tentativa de homicídio qualificado ocorrida em março deste ano, em São Miguel do Rio Torto, no concelho de Abrantes.

Os detidos são suspeitos de terem atacado a tiro um homem de 30 anos e uma criança de nove anos, que seguiam no interior de uma viatura na via pública.

Viatura foi atingida por vários disparos

Segundo a PJ, o automóvel onde seguiam as vítimas foi alvo de inúmeros disparos efetuados com armas de fogo de calibres 6,35 e 9 milímetros.

Apesar da violência do ataque, tanto o homem como a criança conseguiram escapar ilesos.

O veículo ficou, no entanto, com vários danos provocados pelo impacto das munições, que perfuraram a carroçaria em diferentes zonas.

Conflitos familiares estarão na origem do crime

De acordo com a investigação, o ataque terá resultado de um conjunto de desavenças familiares que se intensificaram nos meses anteriores ao crime.

As diligências de investigação permitiram recolher elementos considerados suficientes para identificar os alegados autores e solicitar ao Ministério Público a emissão dos respetivos mandados de detenção.

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Suspeitos têm antecedentes criminais

Os cinco detidos são homens com idades entre os 19 e os 46 anos e possuem relações familiares entre si.

Segundo a PJ, todos têm antecedentes criminais relacionados com crimes violentos contra o património e contra a integridade física. Um dos suspeitos chegou mesmo a cumprir pena de prisão efetiva por factos semelhantes.

Os arguidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das devidas medidas de coação.

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