Assalto violento em Sacavém: mulher agredida dentro de casa e ameaçada com arma de fogo. Criminosos estão em fuga

A vítima, de 36 anos, que seria a única ocupante da casa no momento, ficou com ferimentos na nuca e nos lábios.

Uma mulher foi vítima de um assalto violento dentro da sua residência em Sacavém, Loures, na madrugada desta terça-feira.

Segundo o Correio da Manhã , uma dupla de assaltantes arrombou a porta da habitação e agrediu uma mulher com recurso a uma arma de fogo. A vítima, de 36 anos, que seria a única ocupante da casa no momento, ficou com ferimentos na nuca e nos lábios. No entanto, não necessitou de assistência hospitalar.

Os assaltantes levaram dois mil euros em anéis e colocaram-se em fuga. A PSP esteve no local, mas foi a Polícia Judiciária a tomar conta da ocorrência.