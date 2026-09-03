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Assalto em Chaves: furtados 500 cartões de cidadão e 200 passaportes de conservatória

A Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Chaves foi assaltada durante a madrugada. Além de centenas de documentos, terão sido levados dois cofres, dinheiro e dois selos brancos. A PSP já está a investigar.
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A PSP está a investigar o alegado furto de 500 cartões de cidadão e 200 passaportes da Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Chaves, num assalto ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira.

Segundo uma fonte da PSP de Vila Real, citada pela informação disponibilizada, os suspeitos terão entrado no edifício depois de arrombarem uma porta.

Do interior da conservatória terão sido levados, além dos documentos, dois cofres, cerca de 500 euros e dois selos brancos.

PSP recolheu indícios no local

A Polícia esteve esta manhã na conservatória, onde procedeu à recolha de indícios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do assalto e identificar os responsáveis.

A investigação está agora a cargo da PSP, que procura determinar como ocorreu a entrada no edifício e localizar os bens furtados.

O número elevado de documentos levados da conservatória torna o caso particularmente relevante, estando entre os objetos furtados centenas de cartões de cidadão e passaportes.

Tentativa de furto numa clínica

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Na mesma noite, foi também comunicada à PSP uma tentativa de furto numa clínica dentária em Chaves.

O caso surge depois de, na madrugada anterior, ter sido registado outro furto na região. Num estaleiro de obras em Torneiros, no concelho de Vila Real, terão sido levados combustível, baterias e maquinaria.

A PSP investiga agora os diferentes casos e as circunstâncias em que ocorreram.

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