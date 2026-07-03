Assalto a idosa de 96 anos em Matosinhos termina com suspeito em prisão preventiva

O indivíduo, de 36 anos, foi detido esta quinta-feira.

O homem suspeito de assaltar uma idosa de 96 anos dentro da própria casa, em Matosinhos, no passado dia 19 de junho, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

O indivíduo, de 36 anos, foi detido esta quinta-feira, segundo o Correio da Manhã.

Assalto ficou registado em vídeo

O assalto ocorreu no bairro da Refinaria Angola, na Cruz de Pau, e durou cerca de cinco minutos. O homem conseguiu levar consigo o cordão de ouro que a idosa tinha no pescoço, com a fotografia do marido e várias jóias.

Vítima ficou incomunicável

Antes de abandonar a habitação, o suspeito desligou o telefone da idosa, impedindo-a de pedir auxílio.

A idosa, que vive com um pacemaker e apresentava limitações de mobilidade, permaneceu sozinha durante toda a noite, e o crime foi apenas descoberto na manhã seguinte, quando lhe foram dar o pequeno almoço.