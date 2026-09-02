Anúncio de óbito com fotografia invulgar gera polémica nas redes sociais. Funerária de Beja já veio reagir

Na imagem é possível ver um homem com uma garrafa de cerveja na mão. A agência funerária de Beja responsável pela publicação garante agora que a fotografia não se tratou de uma escolha sua.

Um anúncio fúnebre publicado nas redes sociais por uma agência funerária de Beja gerou polémica depois de o falecido surgir numa fotografia sorridente, descontraído e com uma garrafa de cerveja na mão.

O homem, de 50 anos, morreu na sequência de um acidente rodoviário no concelho de Cuba, no distrito de Beja. A imagem escolhida para o anúncio provocou uma onda de críticas nas redes sociais, com vários utilizadores a questionarem a decisão da Agência Funerária Pólvora.

A empresa veio entretanto a público esclarecer que a fotografia não foi escolhida pela funerária, mas sim pela família do falecido, que pretendia recordá-lo num momento de felicidade.

A fotografia foi um pedido expresso da família

Perante a polémica, a Agência Funerária Pólvora publicou uma nota onde repudia as acusações que lhe foram dirigidas e garante ter seguido a vontade dos familiares.

“A fotografia partilhada fez parte de um pedido expresso e da escolha da própria família do Sr. Alberto, que optou por recordar o seu ente querido num momento feliz da sua vida”, esclarece a gerência.

A agência afirma ainda que se limitou a respeitar a decisão da família, numa altura particularmente delicada.

“A nossa agência limitou-se a respeitar, com a máxima dignidade, humanidade e profissionalismo, a vontade dos familiares nesta hora tão difícil”, pode ler-se na nota.

Segundo a funerária, chegou mesmo a ser discutida a possibilidade de alterar a fotografia antes da publicação, nomeadamente retirando digitalmente a garrafa de cerveja. A família terá, contudo, preferido manter a imagem tal como estava.

Funerária acusa página de criar “falsas polémicas”

Na nota divulgada publicamente, a Agência Funerária Pólvora critica ainda a origem da polémica e acusa uma página pública de ter divulgado informação sem confirmar previamente os factos.

“É profundamente lamentável e inadmissível que se utilize a dor e o luto de uma família para criar falsas polémicas e procurar mediatismo nas redes sociais”, afirma a empresa.

A gerência considera igualmente que a exposição do caso não teve em conta o contexto familiar que esteve na origem da escolha da fotografia.

“Consideramos deplorável e de uma enorme insensibilidade que uma página pública se ache no direito de julgar o trabalho alheio e expor o luto de uma família sem qualquer tipo de verificação dos factos.”

Agência admite recorrer aos tribunais

A funerária termina a nota com um aviso sobre eventuais consequências legais das acusações que considera lesivas da sua reputação.

“Informamos que o ataque deliberado ao bom nome, honra e credibilidade da nossa empresa, com base em mentiras, constitui o crime de Difamação de Pessoa Coletiva (Artigo 187.º do Código Penal português), ato que é punível por lei.”

A empresa acrescenta que “não tolerará ataques desta natureza” e “reserva-se o direito de agir judicialmente contra os autores da publicação”.

“Exigimos o mínimo de respeito pela memória de quem partiu e por quem sofre a sua perda”, conclui a Agência Funerária Pólvora.