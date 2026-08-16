António José Seguro manifesta pesar pelas vítimas dos sismos na Indonésia

O Presidente da República enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio pelas vítimas dos sismos que atingiram o país. O abalo provocou pelo menos 50 mortos e deixou mais de 2.000 pessoas deslocadas.

O Presidente da República, António José Seguro, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio, pelas vítimas dos sismos que atingiram este país asiático, anunciou hoje a Presidência da República.

No seu sítio na internet, a Presidência da República informou que António José Seguro “tem estado a acompanhar, com particular atenção, a situação na Indonésia na sequência dos sismos” de sábado.

Cerca de 50 pessoas morreram e 2.000 foram deslocadas após um forte sismo de magnitude 7,7 ter atingido no sábado a costa da ilha indonésia de Flores e, horas depois, um outro sismo de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia.

Após ter tomado conhecimento das "trágicas consequências” dos sismos, Seguro “enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio, Prabowo Subianto”, segundo a Presidência.

“Em nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação das pessoas feridas e dos danos provocados”, acrescentou.

O primeiro sismo ocorreu por volta das 06:00 (hora local, 23:00 de sexta-feira em Lisboa), com epicentro a cerca de 62 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa das Flores, com cerca de 90 mil habitantes, e a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), mais de 100 casas na ilha ficaram danificadas e foram registados deslizamentos de terra em algumas partes das Flores.

Cerca de 2.000 residentes foram retirados das zonas costeiras após o forte sismo, que gerou um alerta de tsunami, posteriormente cancelado.

Horas depois, um outro sismo de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia.

Este sismo, que ocorreu a uma profundidade de 183 quilómetros, de acordo com dados do USGS, não causou vítimas.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica devido à convergência de várias placas tectónicas.

O arquipélago é composto por mais de 17.000 ilhas, algumas de difícil acesso, e sofre frequentemente grandes sismos.