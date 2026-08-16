domingo, 16 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

António José Seguro manifesta pesar pelas vítimas dos sismos na Indonésia

O Presidente da República enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio pelas vítimas dos sismos que atingiram o país. O abalo provocou pelo menos 50 mortos e deixou mais de 2.000 pessoas deslocadas.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
António José Seguro manifesta pesar pelas vítimas dos sismos na Indonésia

Cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, morre em Portugal antes de atuar em Esposende

Relacionados

Onze grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

Dois terramotos separados por apenas 39 segundos na Venezuela, um sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas e, mais recentemente, outro de 7,7 na Indonésia. 2026 tem sido marcado por fortes abalos sísmicos em diferentes pontos do planeta, mas segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número registado até agora mantém-se dentro dos padrões históricos.
Onze grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

Um forte sismo atingiu a região de Flores, na Indonésia, enquanto um segundo abalo, de magnitude 5, foi registado na província espanhola de Granada. Os dois ocorreram com pouco mais de uma hora de diferença.
Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

O Presidente da República, António José Seguro, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio, pelas vítimas dos sismos que atingiram este país asiático, anunciou hoje a Presidência da República.

No seu sítio na internet, a Presidência da República informou que António José Seguro “tem estado a acompanhar, com particular atenção, a situação na Indonésia na sequência dos sismos” de sábado.

Cerca de 50 pessoas morreram e 2.000 foram deslocadas após um forte sismo de magnitude 7,7 ter atingido no sábado a costa da ilha indonésia de Flores e, horas depois, um outro sismo de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia.

Após ter tomado conhecimento das "trágicas consequências” dos sismos, Seguro “enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo indonésio, Prabowo Subianto”, segundo a Presidência.

“Em nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação das pessoas feridas e dos danos provocados”, acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O primeiro sismo ocorreu por volta das 06:00 (hora local, 23:00 de sexta-feira em Lisboa), com epicentro a cerca de 62 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa das Flores, com cerca de 90 mil habitantes, e a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), mais de 100 casas na ilha ficaram danificadas e foram registados deslizamentos de terra em algumas partes das Flores.

Cerca de 2.000 residentes foram retirados das zonas costeiras após o forte sismo, que gerou um alerta de tsunami, posteriormente cancelado.

Horas depois, um outro sismo de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia.

Este sismo, que ocorreu a uma profundidade de 183 quilómetros, de acordo com dados do USGS, não causou vítimas.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica devido à convergência de várias placas tectónicas.

O arquipélago é composto por mais de 17.000 ilhas, algumas de difícil acesso, e sofre frequentemente grandes sismos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

António José Seguro
Indonésia
Sismo
Ilha de Flores
Vítimas

Leia também

Do granito ao xisto. Uma viagem pelo centro de Portugal

Percorrer este recanto do Centro de Portugal, da Serra da Estrela a Figueiró dos Vinhos, é uma viagem que pede tempo, vários dias, e sem pressas. Ao longo de cerca de 170 quilómetros, a paisagem transita da severidade do granito no topo da serra para o tom quente e acolhedor do xisto, camuflado no fundo dos vales.
Do granito ao xisto. Uma viagem pelo centro de Portugal

Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

O homem foi alvo de disparos por parte de um grupo composto por três indivíduos, enquanto se encontrava dentro da viatura. As autoridades estão a investigar o ataque e procuram esclarecer as circunstâncias do crime.
Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

O crime aconteceu no Jardim do Cais do Sodré e o suspeito encontra-se em fuga.
Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

Mais vistos

Destaques