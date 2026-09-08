Antigo presidente da Câmara do Nordeste condenado a 10 anos de prisão

Carlos Mendonça foi condenado por peculato, falsificação de documentos e abuso de poder. Tribunal concluiu que foram usados dinheiros públicos para despesas relacionadas com campanha eleitoral e outros fins

Carlos Mendonça, antigo presidente socialista da Câmara Municipal do Nordeste, em São Miguel, foi condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores a 10 anos de prisão pelos crimes de peculato, falsificação de documento e abuso de poder.

O tribunal considerou provado que a Câmara Municipal do Nordeste e a empresa municipal Nordeste Ativo utilizaram dinheiros públicos para suportar despesas relacionadas com campanha eleitoral, apoios financeiros a associações e festividades, bem como verbas destinadas a clubes desportivos.

Além da pena de prisão, o antigo autarca terá ainda de cumprir 300 dias de multa.

Segundo a acusação do Ministério Público, os factos ocorreram entre 2014 e 2017, período em que Carlos Mendonça presidia à autarquia açoriana. Alguns dos crimes terão sido cometidos individualmente, enquanto outros envolveram autarcas e funcionários do município.

Documentos falsificados e despesas pagas com dinheiro público

No âmbito do processo, o tribunal concluiu também que foram emitidos documentos com conteúdo falso, entre os quais faturas, requisições internas e candidaturas a apoios.

O processo envolvia ainda negócios alegadamente combinados antes das eleições autárquicas de 2013. De acordo com a acusação, os arguidos ter-se-ão articulado para obter benefícios da autarquia caso Carlos Mendonça assumisse a presidência da Câmara do Nordeste.

Estariam em causa contratos de ajuste direto destinados à aquisição de bens e serviços por preços inflacionados.

O antigo presidente da Câmara terá ainda concedido apoios a associações sem fins lucrativos que, segundo a acusação, seriam posteriormente encaminhados para uma empresa pertencente a outro arguido, através do pagamento de serviços que alegadamente nunca chegaram a ser realizados.

Vice-presidente condenado a sete anos

No mesmo processo, o Tribunal Judicial da Comarca dos Açores condenou Milton Mendonça, que era vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste à data dos factos, a sete anos de prisão e 100 dias de multa.

Foram também condenados outros quatro arguidos a penas de prisão suspensas:

Marco Filipe: quatro anos de prisão;

Vânia Ferreira: cinco anos de prisão e 110 dias de multa;

Henrique Resendes: três anos e seis meses de prisão e 50 dias de multa;

Francisco José Lopes: um ano e dois meses de prisão.

O acórdão determinou ainda a perda das vantagens patrimoniais obtidas pelos arguidos e estabeleceu responsabilidades civis a favor da Câmara Municipal do Nordeste e da empresa municipal Nordeste Ativo.

A decisão surge na sequência de um processo que investigou alegados crimes cometidos durante o período em que Carlos Mendonça esteve à frente da autarquia açoriana.