Antigo presidente da Câmara do Nordeste condenado a 10 anos de prisão

Carlos Mendonça, antigo presidente socialista da Câmara Municipal do Nordeste, em São Miguel, foi condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores a 10 anos de prisão pelos crimes de peculato, falsificação de documento e abuso de poder.
O tribunal considerou provado que a Câmara Municipal do Nordeste e a empresa municipal Nordeste Ativo utilizaram dinheiros públicos para suportar despesas relacionadas com campanha eleitoral, apoios financeiros a associações e festividades, bem como verbas destinadas a clubes desportivos.
Além da pena de prisão, o antigo autarca terá ainda de cumprir 300 dias de multa.
Segundo a acusação do Ministério Público, os factos ocorreram entre 2014 e 2017, período em que Carlos Mendonça presidia à autarquia açoriana. Alguns dos crimes terão sido cometidos individualmente, enquanto outros envolveram autarcas e funcionários do município.
Documentos falsificados e despesas pagas com dinheiro público
No âmbito do processo, o tribunal concluiu também que foram emitidos documentos com conteúdo falso, entre os quais faturas, requisições internas e candidaturas a apoios.
O processo envolvia ainda negócios alegadamente combinados antes das eleições autárquicas de 2013. De acordo com a acusação, os arguidos ter-se-ão articulado para obter benefícios da autarquia caso Carlos Mendonça assumisse a presidência da Câmara do Nordeste.
Estariam em causa contratos de ajuste direto destinados à aquisição de bens e serviços por preços inflacionados.
O antigo presidente da Câmara terá ainda concedido apoios a associações sem fins lucrativos que, segundo a acusação, seriam posteriormente encaminhados para uma empresa pertencente a outro arguido, através do pagamento de serviços que alegadamente nunca chegaram a ser realizados.
Vice-presidente condenado a sete anos
No mesmo processo, o Tribunal Judicial da Comarca dos Açores condenou Milton Mendonça, que era vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste à data dos factos, a sete anos de prisão e 100 dias de multa.
Foram também condenados outros quatro arguidos a penas de prisão suspensas:
Marco Filipe: quatro anos de prisão;
Vânia Ferreira: cinco anos de prisão e 110 dias de multa;
Henrique Resendes: três anos e seis meses de prisão e 50 dias de multa;
Francisco José Lopes: um ano e dois meses de prisão.
O acórdão determinou ainda a perda das vantagens patrimoniais obtidas pelos arguidos e estabeleceu responsabilidades civis a favor da Câmara Municipal do Nordeste e da empresa municipal Nordeste Ativo.
A decisão surge na sequência de um processo que investigou alegados crimes cometidos durante o período em que Carlos Mendonça esteve à frente da autarquia açoriana.