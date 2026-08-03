Ano letivo do 3.º ciclo mantém calendário. Professores ficam dispensados de corrigir exames da época especial

O Governo decidiu manter o início das aulas do ensino básico entre 11 e 15 de setembro e dispensar os professores do 3.º ciclo da classificação dos exames nacionais da época especial, para garantir o arranque do novo ano letivo.

O Ministério da Educação decidiu manter o calendário letivo de todo o ensino básico, mas garante que os professores do 3.º ciclo ficarão dispensados de classificar os exames nacionais realizados durante a época especial.

As alterações ao calendário do ensino secundário foram confirmadas na quinta-feira pelo ministro da Educação, mas na altura Fernando Alexandre disse que ainda estaria a estudar uma eventual alteração do início do ano letivo 2026/2027 para os alunos do 3.º ciclo.

Numa carta enviada hoje aos diretores escolares, a tutela confirma que as aulas de todos os níveis do ensino básico vão arrancar, como previsto, entre os dias 11 e 15 de setembro.

No entanto, esclarece que os professores com turmas do 3.º ciclo, habilitados também para lecionar o ensino secundário, ficarão dispensados de classificar os exames nacionais dos 11.º e 12.º anos realizados durante a época especial, no início de setembro.

“Desta forma, estes professores poderão dedicar-se integralmente ao início do ano letivo nas respetivas escolas”, lê-se na carta assinada por Fernando Alexandre, divulgada enquanto o ministro está a ser ouvido pela Comissão Permanente da Assembleia da República.