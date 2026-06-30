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ANDA Conhecer Portugal: novo lote de vouchers para jovens viajarem gratuitamente por Portugal abre esta quinta-feira

Depois de os primeiros 10 mil vouchers terem esgotado rapidamente, esta é uma nova oportunidade para jovens com menos de 30 anos garantirem uma semana de férias sem custos.
Redação
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O segundo lote de vouchers do programa ANDA Conhecer Portugal abre oficialmente esta quinta-feira, após o sucesso da primeira ronda. O programa permite a jovens com menos de 30 anos experienciar sete dias de viagens ilimitadas de comboio e seis noites em Pousadas de Juventude.

O que é o programa ANDA Conhecer Portugal?

De acordo com o site oficial da iniciativa, o programa, promovido pela Movy - Mobilidade Juvenil e pela CP - Comboios de Portugal, permite aos jovens entre os 18 e os 30 anos conhecer Portugal, através de viagens de comboio durante 7 dias, com estadia de 6 noites nas Pousadas de Juventude, incluindo pequeno-almoço: é uma semana de férias com tudo gratuito.

Os bilhetes de comboio abrangem comboios intercidades, em 2.ª classe, com reserva obrigatória e sujeita a disponibilidade, regionais, interregionais e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

O objetivo do programa é alargar o acesso às férias e incentivar os jovens a visitar Portugal, conhecendo diferentes regiões, com já mais de 35 destinos escolhidos por eles.

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Ao todo, serão disponibilizados 30 mil vouchers por ano. O primeiro lote, lançado em março, contou com 10 mil vouchers, que esgotaram rapidamente.

Como participar?

Se é elegível e está interessado em usufruir da iniciativa, deve aceder ao site oficial ANDA Conhecer Portugal, autenticar-se com a sua chave móvel digital, preencher os dados solicitados e pedir o voucher. Durante a autenticação, deverá necessitar do Cartão Jovem, que pode obter durante a candidatura. Irá depois receber um email com o cupão.

Cada jovem só pode usufruir do programa uma vez, sendo que o voucher é pessoal e intransmissível.

Tenha em atenção que os vouchers de cada lote têm um prazo limitado durante o qual pode usufruir dos bilhetes: neste caso, o lote disponibilizado esta quinta-feira terá de ser utilizado entre o dia 5 de julho de 2026 e o dia 4 de julho de 2027.

Temas

Férias jovens
Mobilidade
Movy - Mobilidade Juvenil
CP - Comboios de Portugal
Programa ANDA Conhecer Portugal

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