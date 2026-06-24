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Aluno do Colégio Militar desaparecido em Lisboa após saída à noite foi encontrado em casa da namorada

Após diligências no local do desaparecimento, a PSP localizou o jovem de 18 anos, com sinais de consumo de álcool, mas bem de saúde.
Redação
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Aluno do Colégio Militar desaparecido em Lisboa após saída à noite foi encontrado em casa da namorada

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O jovem aluno do 11.º ano do Colégio Militar, em Lisboa, dado como desaparecido na madrugada de quarta-feira, foi encontrado ao final da manhã em casa da namorada.

De acordo com a informação revelada pelo Correio da Manhã, foi o pai do jovem de 18 anos, residente no Cacém, Sintra, que denunciou o desaparecimento na esquadra da PSP do Calvário. O filho terá ido sair á noite à discoteca Lust, na zona de Santos, com um grupo de amigos, mas, de acordo com estes, terá encontrado um outro grupo à entrada do estabelecimento. Os amigos relatam que o jovem ficou com esse grupo e nunca mais foi visto por eles.

O pai decidiu comunicar o desaparecimento às autoridades após várias tentativas de contacto com o filho sem sucesso. O progenitor revelou ainda que já se tinha deslocado às urgências de hospitais na capital.

Após diligências no local do desaparecimento, a PSP localizou o jovem de 18 anos, com sinais de consumo de álcool, mas bem de saúde.

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