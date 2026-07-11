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Almada volta a cortar água durante a noite: conheça as 11 zonas afetadas este sábado

Onze zonas do concelho de Almada vão ficar sem abastecimento de água entre as 22h00 deste sábado e as 06h00 de domingo. A medida integra o plano de contingência ativado pela autarquia para recuperar as reservas de água, numa altura em que o município continua a enfrentar uma situação considerada excecional
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Almada volta a cortar água durante a noite: conheça as 11 zonas afetadas este sábado

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Onze zonas do concelho de Almada vão sofrer um corte total no abastecimento de água entre as 22h00 deste sábado e as 06h00 de domingo, anunciou a Câmara Municipal de Almada, em conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Segundo a autarquia, a interrupção programada do abastecimento integra o conjunto de medidas excecionais adotadas para fazer face aos graves constrangimentos que têm afetado o sistema de distribuição de água nos últimos dias.

As zonas abrangidas pelo corte são o Pragal (até à Praceta Ricardo Jorge), Monte de Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra, Bairro do Alto Índio, Bairro de Vale Flores, Bairro da Quinta do Secretário e Bairro do Vale Mourelos.

A Câmara de Almada alerta que o restabelecimento do abastecimento será feito de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá ocorrer em horários diferentes dentro de cada uma das zonas afetadas.

Na noite de sexta-feira já tinham sido realizados cortes noturnos nas localidades do Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho.

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Situação de alerta mantém-se em Almada

Os problemas no abastecimento de água têm-se intensificado nos últimos dias, com especial incidência na Costa da Caparica, levando os SMAS de Almada a ativarem, no início da semana, um plano de contingência e um gabinete de crise para acompanhar a evolução da situação.

Perante o agravamento dos constrangimentos, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, decretou na quarta-feira a situação de alerta em todo o concelho.

Entre as medidas em vigor está o corte noturno do abastecimento em várias zonas, bem como a proibição da utilização de água da rede pública para fins não essenciais.

Ficam assim interditas atividades como a rega de jardins públicos e privados, campos de golfe, lavagem de viaturas, enchimento de piscinas, utilização de chuveiros e lava-pés nas praias, funcionamento de fontes ornamentais e lagos artificiais, bem como a lavagem de pavimentos, paredes e telhados.

A situação levou igualmente ao condicionamento do acesso a vários equipamentos desportivos municipais e ao adiamento dos eventos Trafaria Com Prova e Solar Com Vida.

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Novo furo deverá aumentar capacidade em 20%

A autarquia explica que a atual situação resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que colocou uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

Apesar das restrições, o município assegura que está garantido o fornecimento de água a hospitais, centros de saúde, lares, corporações de bombeiros e restantes infraestruturas críticas, recorrendo, sempre que necessário, a camiões-cisterna e reforçando a articulação com municípios vizinhos e outras entidades.

Entretanto, após uma reunião entre a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, a presidente da Câmara de Almada e responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, Águas de Portugal, EPAL e SMAS, foi anunciado que um novo furo de captação deverá entrar em funcionamento até ao final deste fim de semana.

Segundo a ministra, a nova infraestrutura permitirá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema, sendo expectativa do Governo que os problemas no abastecimento de água em Almada fiquem resolvidos no prazo de duas a três semanas.

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