sexta-feira, 28 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Almada não vai prolongar situação de alerta após falhas no abastecimento de água

A situação de alerta em Almada devido às falhas no abastecimento de água termina na próxima segunda-feira e não será prolongada. Os reservatórios do concelho registavam 77% de capacidade média e os SMAS garantem que a água continua própria para consumo humano
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Almada não vai prolongar situação de alerta após falhas no abastecimento de água

Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Relacionados

Almada: reservas de água atingem 78% e começa alívio faseado das restrições

As reservas médias de água em Almada atingem 78%, permitindo aos SMAS e à Câmara iniciar testes e um alívio gradual das medidas de emergência. Deixa de haver cortes programados aos fins de semana e, nos restantes dias, as interrupções passam, em geral, a decorrer entre a 01h00 e as 06h00, com exceções na terça-feira devido a uma obra programada.
Almada: reservas de água atingem 78% e começa alívio faseado das restrições

Câmara de Almada pede desculpa pelas falhas no abastecimento de água e cria gabinete de crise

Autarquia e SMAS reconhecem os transtornos causados pelos cortes e garantem que todas as equipas estão mobilizadas para normalizar o abastecimento. Entre as medidas está a criação de um gabinete de crise e a redução da pressão da rede durante a madrugada.
Câmara de Almada pede desculpa pelas falhas no abastecimento de água e cria gabinete de crise

Temperaturas elevadas provocam falhas no abastecimento de água em Almada

Os moradores culpam a falta de resposta da Câmara Municipal de Almada, mas esta garante que o SMAS está a acompanhar a situação.
Temperaturas elevadas provocam falhas no abastecimento de água em Almada

A situação de alerta municipal em Almada, decretada devido às falhas no abastecimento de água registadas desde o início de julho, não será prorrogada e termina na próxima segunda-feira.

A decisão resulta da evolução dos níveis de armazenamento nos reservatórios do concelho, que têm permanecido acima dos 70%, permitindo aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e à Câmara Municipal de Almada encarar a situação com «maior tranquilidade».

A última atualização oficial, relativa a quinta-feira, apontava para uma reserva média de água de 77% nos reservatórios que abastecem o concelho.

Reservas de água mantêm-se acima dos 70%

Os SMAS de Almada explicaram que os níveis médios de armazenamento se têm mantido acima dos 70%, embora continue a ser feito um acompanhamento regular da situação.

Os 77% de capacidade referem-se à média das reservas existentes nos reservatórios de Brielas, Cassapo, Cristo-Rei, Feijó, Fonte Santa, Laranjeiro, Lazarim, Monte da Caparica, Murfacém, Pica Galo, Pragal, Trafaria e Raposo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Desde o início de julho, Almada registou sucessivas falhas no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica, uma situação que levou o município a decretar, a 8 de julho, a situação de alerta.

Os problemas no fornecimento de água provocaram também manifestações de protesto por parte da população.

SMAS garantem que água continua própria para consumo

No início de agosto, os SMAS de Almada e a Unidade Local de Saúde Almada-Seixal divulgaram comunicados distintos para esclarecer que a água distribuída através da rede pública se mantinha segura para consumo humano e em conformidade com os requisitos legais.

Os serviços municipalizados indicaram que reforçaram, durante a situação de alerta, o número de colheitas e análises laboratoriais, bem como a monitorização dos níveis de cloro residual e o acompanhamento das novas origens de água integradas no sistema.

Segundo os SMAS, os resultados obtidos confirmaram de forma consistente que a água distribuída pela rede pública continuava a cumprir os parâmetros legais de qualidade, não tendo sido identificadas situações de risco para a saúde pública.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também a Unidade Local de Saúde Almada-Seixal reforçou o plano de vigilância sanitária, com monitorização adicional em diferentes zonas de abastecimento e acompanhamento das novas origens de água.

De acordo com a ULS, os resultados da monitorização não identificaram riscos para a saúde pública, incluindo ao nível da eventual transmissão de microrganismos causadores de doença.

Com o fim da situação de alerta previsto para segunda-feira, os SMAS vão manter o acompanhamento dos níveis de armazenamento, depois de quase dois meses marcados por constrangimentos e falhas no abastecimento de água em várias zonas do concelho.

Temas

Almada
Situação de alerta municipal
Falhas no abastecimento de água
SMAS de Almada
Costa da Caparica

Leia também

Almada não vai prolongar situação de alerta após falhas no abastecimento de água

A situação de alerta em Almada devido às falhas no abastecimento de água termina na próxima segunda-feira e não será prolongada. Os reservatórios do concelho registavam 77% de capacidade média e os SMAS garantem que a água continua própria para consumo humano
Almada não vai prolongar situação de alerta após falhas no abastecimento de água

Carro usado nos assaltos a duas ourivesarias na Margem Sul é encontrado com Cartão de Cidadão de suspeito no interior

A PJ prossegue a investigação com vista a localizar os suspeitos, sendo que o Cartão de Cidadão encontrado pode ajudar na sua identificação.
Carro usado nos assaltos a duas ourivesarias na Margem Sul é encontrado com Cartão de Cidadão de suspeito no interior

Burlas por 'falsos acidentes' disparam e causam prejuízo de 72 mil euros

A GNR registou 30 denúncias no primeiro semestre de 2026, com o prejuízo acumulado a aproximar-se do total do ano passado. Os idosos são os alvos preferenciais deste crime, que recorre a simulações de colisões e extorsão imediata para roubar dados bancários
Burlas por 'falsos acidentes' disparam e causam prejuízo de 72 mil euros

Mais vistos

Destaques