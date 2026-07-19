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Aliciava alunos para práticas sexuais a troco de dinheiro. Professor foi detido pela PJ em Santa Maria da Feira

Os crimes remontam ao ano letivo de 2024/2025.
Redação
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Aliciava alunos para práticas sexuais a troco de dinheiro. Professor foi detido pela PJ em Santa Maria da Feira

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 45 anos, que exercia funções como professor, suspeito da prática de crimes de natureza sexual contra menores, alegadamente cometidos no ano letivo de 2024/2025, em Santa Maria da Feira.

Em comunicado a PJ revela que a investigação teve origem numa denúncia feita por um agrupamento escolar devido a "um processo disciplinar instaurado a um docente". Em causa estava a existência de um vídeo em que o professor surgia "em práticas sexuais explícitas" com um aluno.

Segundo as autoridades, no decurso da investigação foi possível apurar que o professor terá aliciado alunos à prática de atos sexuais consigo e ao envio de imagens de teor pornográfico, oferecendo-lhes dinheiro em troca desses conteúdos.

A PJ refere ainda que as condutas investigadas configuram, em termos indiciários, crimes de abuso sexual de menores dependentes, aliciamento de menores para fins sexuais e pornografia de menores, tendo sido identificadas, até ao momento, três crianças como vítimas.

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Na sequência da recolha de provas consideradas suficientemente consistentes, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito, entretanto cumpridos pela Diretoria do Norte da PJ.

O suspeito, que não possui antecedentes criminais conhecidos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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Professor
Santa Maria da Feira
PJ
Detido
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