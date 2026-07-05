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Alerta em Lisboa e Vila Franca de Xira: níveis elevados de ozono podem representar risco para a saúde

Os valores de concentração de ozono registados podem ter efeitos nocivos na saúde, sobretudo em crianças, idosos, pessoas asmáticas e quem sofrer com doenças respiratórias e/ou cardíacas.
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Alerta em Lisboa e Vila Franca de Xira: níveis elevados de ozono podem representar risco para a saúde
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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) deixou este sábado um alerta à população residente nos Olivais, em Lisboa, e em Alverca, em Vila Franca de Xira. Os responsáveis detetaram níveis de concentração de ozono potencialmente prejudiciais para a saúde, aconselhando a redução de atividades físicas ao ar livre, sobretudo para grupos mais vulneráveis.

“Foi ultrapassado, na(s) estação(ões) de monitorização da qualidade do ar desta CCDR, o valor de concentração de ozono de 80 µg/m³ (microgramas por metro cúbico), definido como limiar de informação para este poluente", pode ler-se no comunicado divulgado.

Segundo a CCDR-LVT, estes valores de concentração de ozono podem ter efeitos nocivos na saúde, sobretudo em crianças, idosos, pessoas asmáticas e quem sofrer com doenças respiratórias e/ou cardíacas.

Para efeitos de referência, nos Oliveiras registaram-se 184 microgramas por metro cúbico, das 14:00 às 15:00, e em Alverca, das 15:00 às 16:00, o mesmo valor medido ascendia a 205 microgramas por metro cúbico.

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"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações nos olhos", alertam.

Embora os níveis de ozono possam variar ao longo do dia consoante as condições meteorológicas, as autoridades recomendam que a população acompanhe os avisos sobre a qualidade do ar e adote medidas de precaução sempre que estes episódios ocorram. Nos grupos mais vulneráveis, reduzir a exposição pode fazer a diferença na prevenção de complicações respiratórias e cardiovasculares.

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