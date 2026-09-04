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Ajudou a condenar o atirador de Carcavelos. Testemunho em tribunal fez com que a vingança lhe batesse à porta duas vezes

Parece o enredo de um episódio de Lei e Ordem: uma testemunha ajuda a condenar um atirador, que sairia em liberdade com pena suspensa, e acaba a pagar caro, foi alvejado e o pai morto, pelo depoimento que prestou. Só que isto aconteceu mesmo em Portugal, entre Carcavelos e a Amadora.
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Ajudou a condenar o atirador de Carcavelos. Testemunho em tribunal fez com que a vingança lhe batesse à porta duas vezes

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Foi na praia de Carcavelos, no dia 29 de junho de 2025, que tudo começou. Em pleno verão, no meio de desacatos numa esplanada, um jovem sacou de uma arma de fogo e disparou várias vezes, atingindo duas pessoas. Foi detido dias depois e ficou em prisão preventiva enquanto aguardava julgamento.

Entre as pessoas que colaboraram com a investigação estava uma testemunha cujo depoimento viria a pesar na condenação do atirador. O tribunal decidiu: três anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida, mas com a execução da pena suspensa. O homem cujo tiroteio desencadeou tudo acabou condenado a uma pena suspensa, e saiu em liberdade.

Uma pena suspensa e o início da vingança

Foi nesse contexto que, a 4 de abril, a mesma testemunha que tinha ajudado a resolver o caso de Carcavelos foi surpreendida com um tiro na região abdominal, na Amadora. Precisou de ser hospitalizada. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o ataque teve como motivo direto a retaliação pelo depoimento prestado no processo do tiroteio na praia.

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Semanas depois, a violência atinge a família

A retaliação não ficou por aqui. A 21 de maio, um homem de 43 anos, pai da testemunha alvejada em abril, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Viria a morrer no hospital, em consequência da gravidade dos ferimentos.

O desfecho, meses depois

As detenções, no entanto, só aconteceriam agora. O suspeito do homicídio do pai da testemunha foi detido a 25 de agosto, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva. Já o autor do ataque de abril à testemunha só seria detido esta terça-feira, dia 1 de setembro, cerca de cinco meses depois do disparo. Também ele ficou em prisão preventiva, após o primeiro interrogatório judicial.

No total, a Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve três homens, com idades entre os 18 e os 21 anos, indiciados por homicídio tentado e consumado com recurso a armas de fogo. São três episódios distintos, mas que nascem todos do mesmo tiroteio na praia de Carcavelos e do preço pago por quem colaborou com a Justiça. Os inquéritos estão a cargo do Ministério Público do DIAP de Cascais e da Amadora.

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