Agualva-Cacém. Acidente com autocarro desgovernado provoca duas vítimas mortais e 20 feridos

Um atropelamento que envolveu um autocarro da Carris Metropolitana provocou duas vítimais mortais e vinte feridos, na manhã desta terça-feira, dentro de um túnel, perto da estação de comboios de Agualva-Cacém, no município de Sintra.

Os feridos seguiam dentro do veículo e foram transportados para o hospital Amadora-Sintra e São Francisco Xavier. Quatro dos feridos estão em estado considerado grave.

As duas vítimas mortais são duas mulheres, entre os 30 e 40 anos, que foram colhidas pelo autocarro no momento em que estavam na paragem a aguardar o transporte.

No local estão várias corporações de bombeiros, apoiados por vários veículos, segundo o Correio da Manhã. A PSP, a Proteção Civil, o INEM, uma equipa de psicólogos e o presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida também estão no local.

(em atualização)