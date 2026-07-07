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Agualva-Cacém. Acidente com autocarro desgovernado provoca duas vítimas mortais e 20 feridos

No local estão várias corporações de bombeiros.
Redação
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Agualva-Cacém. Acidente com autocarro desgovernado provoca duas vítimas mortais e 20 feridos
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Violência no Aeroporto de Lisboa: homem detido após agredir brutalmente agente da PSP e outros funcionários do aeroporto

Um atropelamento que envolveu um autocarro da Carris Metropolitana provocou duas vítimais mortais e vinte feridos, na manhã desta terça-feira, dentro de um túnel, perto da estação de comboios de Agualva-Cacém, no município de Sintra.

Os feridos seguiam dentro do veículo e foram transportados para o hospital Amadora-Sintra e São Francisco Xavier. Quatro dos feridos estão em estado considerado grave.

As duas vítimas mortais são duas mulheres, entre os 30 e 40 anos, que foram colhidas pelo autocarro no momento em que estavam na paragem a aguardar o transporte.

No local estão várias corporações de bombeiros, apoiados por vários veículos, segundo o Correio da Manhã. A PSP, a Proteção Civil, o INEM, uma equipa de psicólogos e o presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida também estão no local.

(em atualização)

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