Agrediu companheira na via pública até a PSP chegar. Ficou em prisão preventiva

Um homem de 37 anos foi colocado em prisão preventiva depois de alegadamente agredir a companheira, de 50 anos, na via pública, em Évora. O suspeito já responde noutro processo por violência doméstica contra a mesma vítima

Um homem de 37 anos foi colocado em prisão preventiva por suspeitas de violência doméstica agravada, após alegadamente agredir a companheira, de 50 anos, na via pública, em Évora. A detenção foi efetuada em flagrante delito pela PSP na passada sexta-feira.

Segundo o Ministério Público (MP), a agressão ocorreu na via pública e apenas a intervenção dos agentes da PSP impediu que o suspeito continuasse a agredir a vítima.

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o arguido, de nacionalidade estrangeira, está fortemente indiciado por um crime de violência doméstica agravada contra a companheira, de nacionalidade portuguesa.

A investigação aponta que, desde fevereiro deste ano e até à data da detenção — com exceção do período entre abril e julho, quando cumpria uma pena de prisão — o suspeito terá praticado, de forma reiterada, maus-tratos físicos e psicológicos contra a vítima.

O Ministério Público adianta ainda que o homem já está acusado da prática do mesmo crime contra a mesma mulher por factos alegadamente ocorridos entre janeiro e setembro de 2025. As autoridades suspeitam, por isso, que os episódios de violência se prolongam desde o início da relação.

O julgamento desse processo encontra-se marcado para a segunda quinzena de setembro.

Presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, bem como à proibição de contactar a vítima por qualquer meio.

O inquérito continua a ser dirigido pelo Ministério Público, através da 2.ª Secção Especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com o apoio da PSP.