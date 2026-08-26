quarta-feira, 26 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Agente da PSP que matou Odair Moniz regressa ao serviço após condenação a pena suspensa

O regresso ao serviço era possível, uma vez que o tribunal não determinou a suspensão de funções de Bruno Pinto.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Agente da PSP que matou Odair Moniz regressa ao serviço após condenação a pena suspensa

“Pogachita, leva-me a dar uma volta". Influenciadora contratada pela Volta a Espanha gera polémica: ciclistas fizeram queixa

Relacionados

PSP que matou Odair Moniz condenado a três anos e meio de pena suspensa. Tribunal conclui que vítima não tinha faca

O agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura foi condenado a três anos e seis meses de prisão com pena suspensa. O Tribunal de Sintra concluiu que a vítima não tinha qualquer faca, mas considerou ter existido legítima defesa com excesso de meios
PSP que matou Odair Moniz condenado a três anos e meio de pena suspensa. Tribunal conclui que vítima não tinha faca

Caso Odair Moniz. Ministério Público defende condenação de agente da PSP

Bruno Pinto ficará ainda proibido de exercer funções na PSP.
Caso Odair Moniz. Ministério Público defende condenação de agente da PSP

Caso Odair Moniz. Polícias acusados de mentir ilibados pelo tribunal

Ficou "não provado por falta de elementos probatórios que os arguidos tivessem conscientemente prestado falsas declarações."
Caso Odair Moniz. Polícias acusados de mentir ilibados pelo tribunal

O agente da PSP que matou Odair Moniz vai voltar ao serviço, após ter sido condenado a três anos e meio de pena suspensa no passado mês de junho. A informação foi confirmada pela PSP ao jornal Público. 

O regresso ao serviço era possível, uma vez que o tribunal não determinou a suspensão de funções de Bruno Pinto, deixando essa decisão nas mãos da PSP. A justiça considerou que o agente agiu em legítima defesa e rejeitou a tese de abuso de poder, decisão que o Ministério Público recorreu. A decisão do tribunal ainda pode ser contestada, uma vez que não transitou em julgado.

Recorde-se que Bruno Pinto matou Odair Moniz há quase dois anos, na Cova da Moura. Odair Moniz, de 43 anos, residente no Bairro do Zambujal, foi morto a tiro  após o disparo ser efetuado pelo agente da PSP Bruno Pinto, depois de Moniz ter alegadamente tentado fugir e resistido à detenção na sequência de uma infração rodoviária.

Bruno Pinto foi condenado a pagar um total de 90 mil euros em indemnizações:

  • 30 mil euros aos três herdeiros de Odair Moniz pela perda do direito à vida.

  • 20 mil euros à viúva de Odair Moniz.

  • 40 mil euros aos dois filhos de Odair Moniz por danos não patrimoniais.

  • Até um dos filhos de Odair completar 18 anos, o polícia terá ainda de pagar uma pensão de 220 euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Bruno Pinto
PSP
Odair Moniz
Pena suspensa
Justiça

Leia também

Desinformação sobre alterações climáticas aumenta na Europa. IA já está por trás de 18% das ‘fake news’ detetadas

A desinformação sobre alterações climáticas aumentou na Europa em julho, segundo o EDMO. O relatório revela ainda que a inteligência artificial esteve presente em 18% dos conteúdos desinformativos analisados, com a Ucrânia e a imigração entre os principais alvos
Desinformação sobre alterações climáticas aumenta na Europa. IA já está por trás de 18% das ‘fake news’ detetadas

Agente da PSP que matou Odair Moniz regressa ao serviço após condenação a pena suspensa

O regresso ao serviço era possível, uma vez que o tribunal não determinou a suspensão de funções de Bruno Pinto.
Agente da PSP que matou Odair Moniz regressa ao serviço após condenação a pena suspensa

O mesmo fenómeno, outro planeta: NASA revela imagens de um eclipse em Marte logo após o que aconteceu em Terra

Enquanto milhões de pessoas olhavam para o céu na Terra, outro espetáculo estava prestes a acontecer a milhões de quilómetros de distância. O Perseverance da NASA conseguiu registá-lo: mas, em Marte, um eclipse solar é diferente do que conhecemos.
O mesmo fenómeno, outro planeta: NASA revela imagens de um eclipse em Marte logo após o que aconteceu em Terra

Mais vistos

Destaques