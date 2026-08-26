Agente da PSP que matou Odair Moniz regressa ao serviço após condenação a pena suspensa

O regresso ao serviço era possível, uma vez que o tribunal não determinou a suspensão de funções de Bruno Pinto.

O agente da PSP que matou Odair Moniz vai voltar ao serviço, após ter sido condenado a três anos e meio de pena suspensa no passado mês de junho. A informação foi confirmada pela PSP ao jornal Público.

O regresso ao serviço era possível, uma vez que o tribunal não determinou a suspensão de funções de Bruno Pinto, deixando essa decisão nas mãos da PSP. A justiça considerou que o agente agiu em legítima defesa e rejeitou a tese de abuso de poder, decisão que o Ministério Público recorreu. A decisão do tribunal ainda pode ser contestada, uma vez que não transitou em julgado.

Recorde-se que Bruno Pinto matou Odair Moniz há quase dois anos, na Cova da Moura. Odair Moniz, de 43 anos, residente no Bairro do Zambujal, foi morto a tiro após o disparo ser efetuado pelo agente da PSP Bruno Pinto, depois de Moniz ter alegadamente tentado fugir e resistido à detenção na sequência de uma infração rodoviária.

Bruno Pinto foi condenado a pagar um total de 90 mil euros em indemnizações: