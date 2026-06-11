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Agente da PSP afastado de funções após vídeo a consumir droga fardado em casa de ex-traficante nos Açores

O ex-traficante revelou que foi alvo de perseguições e ameaças após revelar que estava na posse do vídeo.
Redação
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Agente da PSP afastado de funções após vídeo a consumir droga fardado em casa de ex-traficante nos Açores

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Um agente da PSP foi afastado de funções após ter sido divulgado um vídeo seu a consumir droga fardado, alegadamente em serviço, na casa de um ex-traficante, na ilha Terceira, nos Açores. O vídeo foi divulgado pelo próprio ex-traficante.

No vídeo divlgado nas redes sociais, o agente surge fardado, a consumir o que parecem ser linhas de cocaína, de acordo com a história avançada pela CNN Portugal.

O responsável pelas imagens é um ex-traficante imigrante do Brasil. Vive em Portugal há 19 anos e confessou estar na posse daquelas imagens a uma mulher com quem terá mantido uma relação. Depois disso, conta, começou a ser alvo de perseguições e tentativas de coação. "Ele soube que eu tinha vídeos dele antigos e os policiais começaram a me perseguir para apagar os vídeos e ameaçaram-me de morte", revelou à TVI/CNN.

No entanto, as imagens já teriam sido divulgadas nas redes sociais.

O agente da PSP está ainda envolvido num processo de violênca doméstica, onde o suspeito é o ex-traficante, que está privado de contactar com o filho de 10 anos. "Não vejo o meu filho há mais de um mês, num processo de violência doméstica, ao qual este polícia está ligado", refere.

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A PSP já informou estar a investigar, garantindo que o agente está "de baixa médica e desarmado". O caso passou para a Polícia Judiciária e será alvo de inquérito interno, segundo a PSP.

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