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Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha banhos em seis praias de Matosinhos devido a contaminação biológica

Esta é uma situação que se repete, depois de, no dia 11 de agosto, os banhos terem sido interditos na praia de Matosinhos, pelo mesmo motivo.
Redação
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Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha banhos em seis praias de Matosinhos devido a contaminação biológica

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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou esta quarta-feira que seis praias do concelho de Matosinhos estão desaconselhadas ao banho devido à deteção de contaminação biológica.

Na página oficial da entidade do ambiente é destacado que os banhos foram desaconselhados nas seguintes praias:

  • Agudela

  • Cabo do Mundo

  • Matosinhos

  • Marreco

  • Memória

  • Quebrada.

Esta é uma situação que se repete, depois de, no dia 11 de agosto, os banhos terem sido interditos na praia de Matosinhos, pelo mesmo motivo. A situação foi ultrapassada dois dias depois.

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