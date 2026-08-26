Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha banhos em seis praias de Matosinhos devido a contaminação biológica

Esta é uma situação que se repete, depois de, no dia 11 de agosto, os banhos terem sido interditos na praia de Matosinhos, pelo mesmo motivo.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou esta quarta-feira que seis praias do concelho de Matosinhos estão desaconselhadas ao banho devido à deteção de contaminação biológica.

Na página oficial da entidade do ambiente é destacado que os banhos foram desaconselhados nas seguintes praias:

Agudela

Cabo do Mundo

Matosinhos

Marreco

Memória

Quebrada.

Esta é uma situação que se repete, depois de, no dia 11 de agosto, os banhos terem sido interditos na praia de Matosinhos, pelo mesmo motivo. A situação foi ultrapassada dois dias depois.