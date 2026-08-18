Afonso Reis Cabral: "Se perco a noção das horas quer dizer que estou mesmo de férias"

Ainda a dar os primeiros passos como vogal do Conselho de Administração da Imprensa Nacional- Casa da Moeda, o escritor recorda as viagens, as férias e os lugares da sua vida.

Qual é o seu maior vício em férias?

Não resisto a uma sesta na praia. Só não é vício porque, ao que parece, não é um mau hábito.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

Duas viagens. A primeira, a lua-de-mel na Índia, pelos motivos óbvios. A segunda, ter percorrido a pé, sozinho, toda a estrada Nacional 2.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Possibilidades financeiras quer dizer dinheiro sem fim? Metia-nos a todos num barco e íamos passar uma temporada à Antárctida.

Qual foi a pior experiência que teve?

Não tenho a sorte de ter tido péssimas experiências de férias, que são sempre as que dão as melhores histórias.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Sou de combustão lenta, o Verão nunca bastaria. Acho mais bonitos os amores que têm de se despedir durante o Verão.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Mas algum casamento é bom com excesso de álcool?

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Uso relógio desde muito novo, de tal maneira que o meu punho esquerdo ficou moldado para sempre. Mesmo quando não uso relógio, é como se usasse. Muito raramente, num óptimo dia, perco a noção das horas. Quer dizer que estou mesmo de férias.

Tem mau acordar?

Na medida em que acordo acordado, acho que não. Na medida em que nunca consigo adormecer de novo, acho que sim.

Que local do mundo escolheria para viver?

Um apartamento modesto em Lisboa. Dado os valores do mercado imobiliário, é tão fantasioso quanto responder que escolheria uma ilha privada nas Maldivas.

Qual a praia da sua vida?

Uma praia fluvial no sopé de Janarde, em Arouca, e a Praia dos Tomates, perto de Boliqueime.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De uma pessoa que fale muito alto e não consiga estar calada.

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?

A pergunta lembra-me que a Netflix e a HBO ainda existem e que estou com vários episódios em atraso.

Que livro vai levar para ler nas férias?

Na Tua Mão, de Hélder Teixeira Aguiar, entre mais dois ou três. Ainda pensei levar o Ulisses do Joyce, mas pesa muito na mochila.

Leva jogos para jogar com a família e amigos?

Outros levam por mim. Melhor, outros levam contra mim. Acho que nunca ganhei um jogo de tabuleiro, o que me deixa sempre cheio de dúvidas existenciais.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Dizem que os percebes são bons no final do Verão. Eu digo que são bons em qualquer altura do ano.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Se eu disser com recheio de Nutella é sacrilégio?