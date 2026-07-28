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Aeroporto de Lisboa. Incidente com voo do Brasil força evacuação de terminal

Fronteira fechada e Terminal 1 evacuado após passageiros de Salvador desembarcarem em zona errada. Mistura de fluxos obrigou PSP a passar todos por novo rastreio, incluindo quem já estava nos aviões.
SOL/Lusa
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A fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada hoje, depois de os passageiros de um voo vindo do Brasil desembarcarem na zona errada, originando a mistura de passageiros, confirmou a PSP.

Em resposta enviada à Lusa, a PSP indicou que o incidente aconteceu com passageiros que chegaram a Portugal de Salvador, Brasil, e que foram encaminhados para uma porta de embarque, originando “a mistura de passageiros provenientes de um país terceiro, não submetidos a rastreio segundo os requisitos aplicáveis na União Europeia com passageiros já rastreados que se encontravam na área crítica da zona restrita de segurança”.

Uma vez que a área, no terminal 1, tinha sido contaminada, foi determinada a sua evacuação e todos os passageiros tiveram de voltar a ser submetidos a novo rastreio, incluindo aqueles que já estavam dentro dos aviões e que tinham passado pelas mangas ligadas à área afetada.

“A fronteira permaneceu temporariamente encerrada até à conclusão da evacuação, da verificação de segurança e da limpeza da área contaminada, tendo a operação sido retomada após estarem novamente asseguradas as condições de segurança”, acrescentou a PSP.

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