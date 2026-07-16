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Advogado detido por desvio de até 1,2 milhões de euros de clientes ligados aos Vistos Gold

Suspeito terá transferido dinheiro de investidores estrangeiros para contas pessoais durante cerca de três anos. A Polícia Judiciária já identificou 33 vítimas, mas admite que o número de lesados possa aumentar.
Redação
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Advogado detido por desvio de até 1,2 milhões de euros de clientes ligados aos Vistos Gold

Idoso de 87 anos foi encontrado amarrado e morto em casa em Lisboa. Dinheiro e vício no jogo terá motivado o crime

Um advogado de 58 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Odivelas, por suspeitas de se ter apropriado de verbas pertencentes a clientes estrangeiros que recorriam aos seus serviços no âmbito dos processos de Autorização de Residência para Investimento, conhecidos como Vistos Gold.

Segundo a investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, o suspeito terá aproveitado a relação de confiança estabelecida com os clientes para aceder às respetivas contas bancárias, alegando que o procedimento permitiria acelerar as formalidades associadas à obtenção da autorização de residência.

A PJ acredita que o esquema terá funcionado entre 2023 e março deste ano. Durante esse período, o advogado terá efetuado diversas transferências para contas bancárias pessoais, num montante global ainda por apurar, mas que poderá atingir cerca de 1,2 milhões de euros.

De acordo com as autoridades, o dinheiro terá sido totalmente gasto em despesas de natureza pessoal.

A investigação permitiu, até ao momento, identificar 33 vítimas, todas de nacionalidade estrangeira. No entanto, a Polícia Judiciária admite que possam surgir novos lesados à medida que o inquérito avança.

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O detido está fortemente indiciado pelos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O advogado será presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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