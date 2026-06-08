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Adolescente detido por simular emergência através de chamada para o 112

O alerta transmitido pelo menor dava conta de uma alegada situação de sequestro numa sala de aula, numa escola em Belém.
Redação
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Adolescente detido por simular emergência através de chamada para o 112

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Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeita de ter efetuado uma chamada para o número de emergência 112, levando à mobilização desnecessária de meios policiais e de socorro.

A situação ocorreu numa escola na zona de Belém, na passada sexta-feira, e o Correio da Manhã, o alerta transmitido pelo menor dava conta de uma alegada situação de sequestro numa sala de aula. O menor terá dito às autoridades que um homem armado estava no interior do edifício e mantinha os alunos como reféns.

Foram mobilizadas várias equipas de emergência, como Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e a equipa de Investigação Criminal, e quando chegaram ao local não existia qualquer situação de perigo, segundo os docentes.

O jovem foi imediatamente intercetado e detido em flagrante delito.

A utilização abusiva do número 112 constitui uma infração grave, uma vez que pode comprometer a resposta a situações reais de emergência. Sempre que é recebido um alerta considerado credível, os operadores são obrigados a desencadear os procedimentos adequados, mobilizando forças de segurança, bombeiros ou meios de emergência médica consoante a natureza da ocorrência.

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