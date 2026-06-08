Adolescente detido por simular emergência através de chamada para o 112

O alerta transmitido pelo menor dava conta de uma alegada situação de sequestro numa sala de aula, numa escola em Belém.

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeita de ter efetuado uma chamada para o número de emergência 112, levando à mobilização desnecessária de meios policiais e de socorro.

A situação ocorreu numa escola na zona de Belém, na passada sexta-feira, e o Correio da Manhã, o alerta transmitido pelo menor dava conta de uma alegada situação de sequestro numa sala de aula. O menor terá dito às autoridades que um homem armado estava no interior do edifício e mantinha os alunos como reféns.

Foram mobilizadas várias equipas de emergência, como Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e a equipa de Investigação Criminal, e quando chegaram ao local não existia qualquer situação de perigo, segundo os docentes.

O jovem foi imediatamente intercetado e detido em flagrante delito.

A utilização abusiva do número 112 constitui uma infração grave, uma vez que pode comprometer a resposta a situações reais de emergência. Sempre que é recebido um alerta considerado credível, os operadores são obrigados a desencadear os procedimentos adequados, mobilizando forças de segurança, bombeiros ou meios de emergência médica consoante a natureza da ocorrência.