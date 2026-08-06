Açores sob aviso laranja: chuva intensa provoca inundações e derrocadas

O mau tempo está a provocar estragos em várias ilhas. Sessenta e sete pessoas tiveram que ser retiradas do parque de campismo da Praia da Vitória, na ilha Terceira devido à chuva intensa. IPMA colocou as ilhas dos grupos Central e Oriental sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala meteorológica.

A passagem de uma frente de chuva intensa pelos Açores provocou várias ocorrências durante a madrugada e manhã desta quinta-feira, levando à retirada preventiva de 67 pessoas do parque de campismo da Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), a decisão foi tomada devido ao agravamento das condições meteorológicas e ao risco associado à precipitação intensa prevista para a ilha.

Sete ocorrências registadas

Até ao início da manhã, a Proteção Civil contabilizava sete ocorrências relacionadas com o mau tempo em diferentes ilhas do arquipélago.

Segundo a RTP, em São Miguel, foram registadas inundações em habitações e quintais nos concelhos de Vila Franca do Campo e Nordeste. Já na ilha de São Jorge, além de uma inundação numa habitação no concelho de Velas, foi também registada uma derrocada numa estrada regional, na zona dos Nortes, que obrigou à intervenção das equipas no terreno para desobstrução parcial da via.

Na Terceira, o principal impacto verificou-se com a evacuação preventiva dos campistas.

IPMA mantém aviso laranja

Face à previsão de precipitação forte, acompanhada por trovoada, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas dos grupos Central e Oriental sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala meteorológica.

No grupo Oriental, que inclui São Miguel e Santa Maria, o aviso para chuva forte mantém-se até ao final do dia, estando também em vigor um aviso amarelo devido ao vento.

Já no grupo Central, composto por Terceira, São Jorge, Faial, Pico e Graciosa, o aviso laranja vigora durante a manhã, sendo igualmente acompanhado por aviso amarelo para vento.

Proteção Civil apela a medidas de autoproteção

Perante a instabilidade atmosférica, a Proteção Civil recomenda à população que acompanhe a evolução das previsões meteorológicas e cumpra as indicações das autoridades.

Entre as principais recomendações estão evitar deslocações para zonas de maior risco, manter desobstruídos os sistemas de escoamento de águas pluviais e adotar comportamentos preventivos que reduzam o risco de acidentes enquanto persistirem as condições meteorológicas adversas.