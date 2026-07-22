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Açores: jovem de 19 anos detido por pornografia de menores numa instituição de acolhimento

O suspeito terá convencido a menor, de 14 anos de idade, a praticar atos de natureza sexual, registando esses momentos em vídeo.
Redação
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Açores: jovem de 19 anos detido por pornografia de menores numa instituição de acolhimento

Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

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Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), nos Açores, por estar fortemente indiciado da prática do crime de pornografia de menores, tendo como alegada vítima um adolescente de 14 anos.

Em comunicado a PJ revela que os factos terão ocorrido numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) localizada numa das ilhas do denominado triângulo do Grupo Central do arquipélago, onde os dois jovens residiam.

A investigação permitiu reunir fortes indícios de que o suspeito terá convencido a menor a praticar atos de natureza sexual, registando esses momentos em vídeo.

Segundo as autoridades, as imagens terão sido posteriormente exibidas a outros utentes da instituição, situação que acabou por desencadear a denúncia.

Denúncia partiu da direção da instituição

O caso foi comunicado pelo representante da IPSS à Polícia de Segurança Pública (PSP), que, atendendo à natureza dos factos, remeteu o processo para a PJ.

A partir desse momento, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores iniciou um conjunto de diligências que culminou na identificação do alegado autor e na sua detenção, efetuada fora de flagrante delito.

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O homem será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das devidas medidas de coação.

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