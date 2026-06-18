Açores. Homem de 64 anos detido por abusar de uma criança de 10 anos num estabelecimento comercial

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Um homem de 64 anos foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de crime de abuso sexual de crianças contra uma menor de 10 anos nos Açores.
A investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores numa ilha do Grupo Central do arquipélago, teve início em abril, após a denúncia da mãe da vítima.
"As diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança", pode ler-se no comunicado das autoridades.
O arguido será presente às autoridades competentas para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.