domingo, 09 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Acidente no Seixal faz dois mortos: PJ apreende grandes quantidades de droga transportadas pelas vítimas

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, que procuram esclarecer as circunstâncias do acidente e a origem e destino dos estupefacientes.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Acidente no Seixal faz dois mortos: PJ apreende grandes quantidades de droga transportadas pelas vítimas

Apanhados pelo telemóvel: Vídeo mostra turistas a fazerem o que não deviam no carro em plena autoestrada

Relacionados

Detido na megaoperação de droga em Sines encontrado morto na cadeia da PJ. Serviços Prisionais abrem inquérito

Um dos três detidos na Operação SkyDrop, que levou à apreensão de cinco toneladas de cocaína ao largo de Sines, foi encontrado morto na cela da cadeia anexa à Polícia Judiciária, em Lisboa. Os Serviços Prisionais abriram um inquérito para apurar as circunstâncias do óbito
Detido na megaoperação de droga em Sines encontrado morto na cadeia da PJ. Serviços Prisionais abrem inquérito

Portugal já apreendeu 28 toneladas de cocaína em 2026

A Polícia Judiciária revelou que Portugal já apreendeu cerca de 28 toneladas de cocaína desde o início do ano, superando as 25 toneladas registadas em todo o ano de 2025. O balanço foi feito após a recente operação "Skydrop" no Porto de Sines
Portugal já apreendeu 28 toneladas de cocaína em 2026

Operação Skydrop: PJ apreende cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines

A PJ apreendeu cinco toneladas de cocaína num porta-contentores oriundo da América Latina e deteve três pessoas na operação "Skydrop". O navio foi abordado a 1.185 quilómetros de Lisboa e levado para Sines
Operação Skydrop: PJ apreende cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines

A GNR encontrou droga e uma arma no interior de uma viatura que se despistou hoje de manhã na zona do Seixal, no distrito de Setúbal, e provocou a morte a duas pessoas, disse à Lusa fonte da corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o acidente rodoviário, que ocorreu por volta das 06:30 na A33 na zona de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, provocou ainda dois feridos graves.

Contactada anteriormente pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou que o acidente da viatura ligeira de passageiros provocou, logo no local, uma vítima mortal e três feridos graves, transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

Mas, também em declarações à agência Lusa, fonte da Unidade de Trânsito da GNR adiantou que um dos feridos acabou por morrer, já no hospital.

“O condutor, de 28 anos, faleceu no local e, dos três feridos, todos homens entre os 20 e os 30 anos, um acabou por falecer na unidade hospitalar para onde foi transportado”, precisou a mesma fonte policial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros despistou-se e, de seguida, capotou, ao quilómetro 15,2 da A33, no sentido Casas Velhas-A12, mas o sinistro não envolveu qualquer constrangimento à circulação rodoviária.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Brisa, a empresa concessionária da autoestrada.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que, em colaboração com a GNR, foram apreendidas uma grande quantidade de cocaína que, “caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 27.000 doses individuais”, canábis, que seria suficiente para a composição de 6.400 doses individuais, 269 gramas de MDMA, 63 gramas de Metanfetamina, 4 quilos de “produto indeterminado”, uma arma de fogo, um colete balístico, 15.500 euros em notas, diverso material de comunicações e objetos destinados ao corte e divisão de embalagens de estupefacientes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Foi aberto um inquérito no DIAP do Seixal, com a PJ a proceder com a investigação do caso.

Temas

Acidente no Seixal
A33
GNR
Polícia Judiciária
Tráfico de droga

Leia também

Jovem de 16 anos suspeito de matar homem de 29 anos em Camarate

O crime remonta ao passado dia 24 de julho.
Jovem de 16 anos suspeito de matar homem de 29 anos em Camarate

Um eclipse raro, uma imagem única e um risco para o telemóvel: saiba quais as regras de segurança para fotografar o fenómeno

Quando o céu escurecer e a Lua começar a tapar o Sol, é provável que haja uma coisa que apareça quase tão depressa como o eclipse: o telemóvel. Afinal, quem é que quer perder a oportunidade de guardar uma imagem de um fenómeno tão raro? Mas há detalhes de segurança que não lhe podem escapar.
Um eclipse raro, uma imagem única e um risco para o telemóvel: saiba quais as regras de segurança para fotografar o fenómeno

Acidente no Seixal faz dois mortos: PJ apreende grandes quantidades de droga transportadas pelas vítimas

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, que procuram esclarecer as circunstâncias do acidente e a origem e destino dos estupefacientes.
Acidente no Seixal faz dois mortos: PJ apreende grandes quantidades de droga transportadas pelas vítimas

Mais vistos

Destaques