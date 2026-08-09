Acidente no Seixal faz dois mortos: PJ apreende grandes quantidades de droga transportadas pelas vítimas

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, que procuram esclarecer as circunstâncias do acidente e a origem e destino dos estupefacientes.

A GNR encontrou droga e uma arma no interior de uma viatura que se despistou hoje de manhã na zona do Seixal, no distrito de Setúbal, e provocou a morte a duas pessoas, disse à Lusa fonte da corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o acidente rodoviário, que ocorreu por volta das 06:30 na A33 na zona de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, provocou ainda dois feridos graves.

Contactada anteriormente pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou que o acidente da viatura ligeira de passageiros provocou, logo no local, uma vítima mortal e três feridos graves, transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

Mas, também em declarações à agência Lusa, fonte da Unidade de Trânsito da GNR adiantou que um dos feridos acabou por morrer, já no hospital.

“O condutor, de 28 anos, faleceu no local e, dos três feridos, todos homens entre os 20 e os 30 anos, um acabou por falecer na unidade hospitalar para onde foi transportado”, precisou a mesma fonte policial.

De acordo com a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros despistou-se e, de seguida, capotou, ao quilómetro 15,2 da A33, no sentido Casas Velhas-A12, mas o sinistro não envolveu qualquer constrangimento à circulação rodoviária.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Brisa, a empresa concessionária da autoestrada.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que, em colaboração com a GNR, foram apreendidas uma grande quantidade de cocaína que, “caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 27.000 doses individuais”, canábis, que seria suficiente para a composição de 6.400 doses individuais, 269 gramas de MDMA, 63 gramas de Metanfetamina, 4 quilos de “produto indeterminado”, uma arma de fogo, um colete balístico, 15.500 euros em notas, diverso material de comunicações e objetos destinados ao corte e divisão de embalagens de estupefacientes.

Foi aberto um inquérito no DIAP do Seixal, com a PJ a proceder com a investigação do caso.