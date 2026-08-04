Acidente em Tomar: autocarro embate contra hospital e provoca um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência do despiste de um dos Transportes Urbanos de Tomar que embateu, esta quinta-feira, contra a fachada do Hospital de Nossa Senhora da Graça.
O alerta foi dado cerca das 14 horas, e segundo a CNN Portugal, a vítima mortal é uma mulher de 64 anos, que apesar dos esforços médicos não resistiu acabando o óbito por ser declarado no local.
Além da vítima mortal, há três pessoas em estado grave e uma delas é o condutor do autocarro.
As vítimas foram assistidas no hospital de Tomar, mas duas delas já foram transportadas para unidade hospitalar de Abrantes.
As causas do acidente permanecem, até ao momento, desconhecidas.