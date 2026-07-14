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Acidente em Castro Daire: casal morre em despiste de moto-quatro e filho de oito anos sofre ferimentos graves

A criança entrou em paragem cardiorrespiratória no local e, depois de estabilizada, foi transportada de helicóptero para o Hospital Pediátrico de Coimbra.
Redação
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Acidente em Castro Daire: casal morre em despiste de moto-quatro e filho de oito anos sofre ferimentos graves
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O alerta terá sido dado pelas 19h56 desta segunda-feira. De acordo com o Correio da Manhã, o veículo ter-se-á despistado e caído de uma ravina com cerca de 20 metros de altura para uma estrada. O filho de oito anos, que seguia com o casal, está gravemente ferido.

A criança entrou em paragem cardiorrespiratória no local e, depois de estabilizada, foi transportada de helicóptero para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

No local estiveram 26 operacionais com nove veículos dos Bombeiros de Castro Daire.

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