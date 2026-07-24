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Abordou menina de 13 anos na via pública e ofereceu-lhe dinheiro em troca de favores sexuais. Homem de 73 anos detido em Bragança

A adolescente regressava sozinha da escola quando terá sido abordada pelo indivíduo. Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito ofereceu-lhe dinheiro para obter favores sexuais. A jovem conseguiu fugir e alertou os pais, que denunciaram o caso às autoridades.
Redação
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Abordou menina de 13 anos na via pública e ofereceu-lhe dinheiro em troca de favores sexuais. Homem de 73 anos detido em Bragança

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Uma menina de 13 anos conseguiu escapar a uma alegada tentativa de abuso sexual depois de ser abordada por um homem de 73 anos, quando regressava da escola, em Vila Flor, distrito de Bragança. O suspeito foi entretanto detido pela Polícia Judiciária (PJ), que o considera fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças, na forma tentada.

Segundo um comunicado divulgado pela PJ, os factos remontam ao passado mês de abril. Naquele dia, a adolescente tinha terminado as aulas e permaneceu algum tempo na rua a conversar com um colega. Já sozinha, quando seguia para casa, terá sido intercetada pelo suspeito.

Menina fugiu e contou tudo aos pais

De acordo com a investigação, o homem terá abordado a menor e ofereceu-lhe dinheiro, com o objetivo de obter favores sexuais em troca.

As autoridades referem ainda que o homem chegou a praticar "atos preparatórios" para concretizar a intenção, mas a adolescente apercebeu-se do perigo e conseguiu fugir antes que a situação tivesse consequências mais graves.

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Quando chegou a casa, contou imediatamente aos pais o que tinha acontecido. A família apresentou queixa junto da Guarda Nacional Republicana (GNR), que encaminhou o caso para a PJ.

Impacto na vida da jovem

A investigação permitiu ainda concluir que o episódio teve consequências profundas na vida da adolescente. Segundo a PJ, a situação provocou um impacto emocional significativo, alterando os hábitos do dia a dia da jovem e afetando o sentimento de segurança com que se deslocava na via pública.

Embora a menor tenha conseguido escapar antes de qualquer contacto físico, episódios desta natureza podem deixar marcas duradouras nas vítimas, sobretudo quando envolvem crianças ou adolescentes.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, à proibição de contactar a vítima e ao afastamento da zona da sua residência, medidas destinadas a salvaguardar a segurança e tranquilidade da menor durante o decurso do processo.

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