quarta-feira, 15 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Bebé morreu no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Homem estava ainda a tomar conta de outra criança de dois anos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si

Relacionados

Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime. A investigação prossegue.
Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Caso insólito ocorrido nos Estados Unidos voltou a ganhar destaque depois de a polícia recomendar a acusação dos pais de uma criança de 18 meses, que sobreviveu após ter sido declarada morta na sequência de um quase afogamento.
Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

Uma bebé de 16 meses foi encontrada sem vida num quarto do Hotel Belnord, em Manhattan. A polícia não encontrou sinais visíveis de violência e aguarda os resultados da autópsia para determinar as causas da morte. Moradores dizem ter alertado para alegados problemas da mãe, mas essas informações não foram confirmadas pelas autoridades
Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 69 anos por suspeitas de maus-tratos agravados que terão provocado a morte de um bebé de apenas três meses, em Serpa, anunciou esta terça-feira a força de investigação criminal.

Segundo a PJ, a investigação teve início em janeiro deste ano, depois de o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, comunicar às autoridades o óbito da criança por existirem suspeitas de maus-tratos.

As diligências realizadas permitiram concluir que o bebé terá sido vítima de "violentos maus-tratos físicos" enquanto se encontrava aos cuidados do companheiro da avó paterna.

De acordo com a investigação, as agressões terão ocorrido na residência onde a criança vivia, numa altura em que os pais e a avó paterna estavam ausentes por motivos profissionais. Além do bebé, o suspeito tinha também à sua guarda uma irmã da vítima, com dois anos de idade.

A Polícia Judiciária refere ainda que o comportamento investigado "enquadra-se no síndrome do bebé sacudido (shaken baby syndrome)", uma forma de violência que pode provocar lesões cerebrais graves ou mesmo a morte de crianças muito pequenas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A investigação, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ, reuniu "elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes", permitindo a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.

Temas

Crianças
Serpa
Violência
PJ
Maus-tratos

Leia também

Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Detetadas discrepâncias relacionados com a proteção anunciada e outras irregularidades.
Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

As noites cada vez mais quentes estão a afetar o descanso dos portugueses. Um novo estudo conclui que os habitantes de Lisboa perdem, em média, 40 horas de sono por ano devido ao calor, sendo quatro dessas horas diretamente atribuídas às alterações climáticas provocadas pela ação humana
Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Bebé morreu no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Homem estava ainda a tomar conta de outra criança de dois anos.
Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Mais vistos

Destaques