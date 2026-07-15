Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Bebé morreu no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Homem estava ainda a tomar conta de outra criança de dois anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 69 anos por suspeitas de maus-tratos agravados que terão provocado a morte de um bebé de apenas três meses, em Serpa, anunciou esta terça-feira a força de investigação criminal.

Segundo a PJ, a investigação teve início em janeiro deste ano, depois de o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, comunicar às autoridades o óbito da criança por existirem suspeitas de maus-tratos.

As diligências realizadas permitiram concluir que o bebé terá sido vítima de "violentos maus-tratos físicos" enquanto se encontrava aos cuidados do companheiro da avó paterna.

De acordo com a investigação, as agressões terão ocorrido na residência onde a criança vivia, numa altura em que os pais e a avó paterna estavam ausentes por motivos profissionais. Além do bebé, o suspeito tinha também à sua guarda uma irmã da vítima, com dois anos de idade.

A Polícia Judiciária refere ainda que o comportamento investigado "enquadra-se no síndrome do bebé sacudido (shaken baby syndrome)", uma forma de violência que pode provocar lesões cerebrais graves ou mesmo a morte de crianças muito pequenas.

A investigação, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ, reuniu "elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes", permitindo a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.