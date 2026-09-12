A hora da sesta

Vou falar-lhes de um Homem Maravilhoso.

Peço desculpa a Miguel Torga por não ter encontrado frase mais exata. Se quiser mesmo conhecer Nuno Cardoso, o melhor será subir ao Miradouro de São Leonardo de Galafura. Para ver, erga a cabeça à descomunal paisagem. Para sentir, abra o coração à prosa poética gravada na pedra.

Sempre houve homens maravilhosos.

Há poucas semanas, Nuno Cardoso surpreendeu os amigos num grupo de WhatsApp. Cheios de certezas e de ideologias, eles discutiam acaloradamente o aborto e a eutanásia. Ele desafiou-os com outro critério: «Como saberão alguns, estou a passar por momentos que a maioria acharia ‘difíceis’. É exatamente ao contrário, têm sido momentos muito bons. Tenho crescido imenso, tenho aprendido muito da maravilha da vida. Tenho eu, tem a minha família, têm os meus amigos».

A doença foi-lhe diagnosticada em fevereiro. Os médicos deram-lhe três meses. Ele sorriu e decidiu continuar a ser o que sempre foi. Uma fonte de ideias e projetos em catadupa e uma presença permanente, sem falhas, na vida dos outros.

Gostava de fazer amigos e escutava, muito interessado, os seus problemas. Quando estava internado, as enfermeiras e auxiliares desabafaram com ele terem medo de vir trabalhar à noite. Gostariam de se refugiar no carro próprio, mas o salário não chegava para esse luxo. Pegou no telefone e recomendou ao presidente da Câmara do Porto descontos nos parques para quem trabalha por turnos. Pedro Duarte prometeu-lhe tratar do assunto. Engenheiro de formação, encarava a descoberta de soluções como um dever cívico.

Na sua cadeira de rodas, reparou no aspeto abandonado da grande varanda do Hospital de Santo António, virada ao Carmo. Gostava de passear e receber ali as visitas. Fechou os olhos e imaginou bancos e floreiras a dar alegria e vida aos doentes. Ligou ao escultor Paulo Neves, de Cucujães, famoso por ter desenhado a cadeira em que se sentou o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de 2023. Para um amigo, o artista comprometeu-se de imediato a fazer o projeto de graça. O diretor do hospital torceu o nariz à ideia. Ele não se rendeu. Conseguiu a aprovação do provedor da Santa Casa, proprietária do edifício. No final, vencerá a arte ou resistirá o musgo?

Nuno Cardoso desabrochou no Peso da Régua a 31 de outubro de 1961, ano em que os Estados Unidos de Kennedy começaram a votar contra Portugal nas Nações Unidas, prenunciando a queda do império colonial. Os irmãos mais velhos nasceram todos em Moçambique. Filho tardio, foi o único a ter dispensa do Colégio Militar. Levantou letras e contas perto de casa, na Régua e em Lamego. O aprumo do pai ficou-lhe para sempre colado à pele: fato e gravata imaculados, sapatos a reluzir como espelhos. Era um homem muito alto.

Licenciou-se em Engenharia Civil em 1985, com opção de Planeamento Regional e Urbano. Era madrugador, raramente saía à noite. Ficou na faculdade como assistente. No início dos anos 90, Fernando Gomes recrutou-o para a Câmara do Porto, para tratar dos transportes e da circulação. Ele respondeu com a revolução da mobilidade na cidade e a conceção da rede do Metro. Não parou por aí. Estudioso, tinha opinião fundamentada sobre tudo. Quando Fernando Gomes saiu para ministro da Administração Interna, a presidência coube-lhe por sucessão, a 26 de outubro de 1999.

Foram dois anos e meio de trabalho árduo e de transformação tranquila. O Metro entrou em funcionamento, o Porto brilhou como capital da cultura, imaginou o Estádio do Dragão e o plano de pormenor das Antas como o conhecemos. Na passagem de milénio, o fogo de artifício sobre o rio Douro não rebentou. Ria-se disso. Ele ria-se muito de todas as coisas. Tinha uma bonomia infinita, proporcional à força de vontade. No dia 27 de junho, contra o prognóstico dos médicos, levou a filha ao altar de cadeira de rodas, sem vacilar e a transbordar de alegria.

Era generoso ao ponto de ser desconcertante. Tornou-se cúmplice do presidente da câmara do outro lado do Douro – que é, afinal, a rua principal do Porto. Não tinha qualquer rebuço em oferecer-lhe ideias, projetos, ferramentas de gestão. Ouvia-o com humildade, sobre assuntos médicos e a arte da política, em que ele não era versado. Luís Filipe Menezes chamou-o ao gabinete uma última vez, para terem uma conversa de amigos. De repente, chamou todos os vereadores e entregou a Nuno Cardoso a medalha de honra de Gaia.

Recebeu também a medalha de honra do Porto. Cismou em fazê-lo de pé, com a ajuda de uma muleta e de Rui Moreira, outro ex-presidente homenageado na ocasião. Ele não tinha adversários políticos, todos eram cúmplices dele a lutar pelo Porto.

O atual autarca, Pedro Duarte, está a executar dois projetos revolucionários que Nuno Cardoso apresentou na última campanha eleitoral. Foram oferecidos pelo candidato derrotado nas urnas, mas nunca vencido no amor ao Porto. Um plano para cobrir a Via de Cintura Interna e outro para enterrar a avenida da AEP. Ele imaginou o Porto do futuro, com parques verdes no lugar dessas barreiras. No seu sonho, os pavilhões de Ramalde vão ser transformados em habitação de custos controlados, para atrair jovens para o Porto.

Em 2024, foi a São Tomé negociar cacau para a Chocolataria Equador, um dos últimos projetos em que se envolveu em vida. Os amigos lembram-se dele de telefone na mão, a resolver problemas em Portugal para meio mundo das ilhas. Andava à procura de fundos e de médicos para criar um centro de hemodiálise em Cabo Verde, para os doentes dos PALOP. Dessa viagem ficaram fotografias de um homem muito grande, com os olhos a brilhar como estrelas, rodeado de crianças felizes. Tinha comprado todos os bolos de um vendedor ambulante de passagem pela praia.

«Estou preparado para a grande viagem», disse a um amigo homónimo. «Desculpem, chegou a hora da sesta. Voltarei a este assunto», prometeu ao grupo de WhatsApp.