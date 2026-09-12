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A hora da sesta

1961-2026. Os sonhos dele ainda vão transformar o Porto.
Carlos Enes
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A hora da sesta

Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

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Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, aos 64 anos

Nuno Cardoso é uma figura associada à conceção da rede do Metro do Porto, após ser responsável pela estratégia de transportes da "cidade invicta".
Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, aos 64 anos

Vou falar-lhes de um Homem Maravilhoso.

Peço desculpa a Miguel Torga por não ter encontrado frase mais exata. Se quiser mesmo conhecer Nuno Cardoso, o melhor será subir ao Miradouro de São Leonardo de Galafura. Para ver, erga a cabeça à descomunal paisagem. Para sentir, abra o coração à prosa poética gravada na pedra.

Sempre houve homens maravilhosos.

Há poucas semanas, Nuno Cardoso surpreendeu os amigos num grupo de WhatsApp. Cheios de certezas e de ideologias, eles discutiam acaloradamente o aborto e a eutanásia. Ele desafiou-os com outro critério: «Como saberão alguns, estou a passar por momentos que a maioria acharia ‘difíceis’. É exatamente ao contrário, têm sido momentos muito bons. Tenho crescido imenso, tenho aprendido muito da maravilha da vida. Tenho eu, tem a minha família, têm os meus amigos».

A doença foi-lhe diagnosticada em fevereiro. Os médicos deram-lhe três meses. Ele sorriu e decidiu continuar a ser o que sempre foi. Uma fonte de ideias e projetos em catadupa e uma presença permanente, sem falhas, na vida dos outros. 

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Gostava de fazer amigos e escutava, muito interessado, os seus problemas. Quando estava internado, as enfermeiras e auxiliares desabafaram com ele terem medo de vir trabalhar à noite. Gostariam de se refugiar no carro próprio, mas o salário não chegava para esse luxo. Pegou no telefone e recomendou ao presidente da Câmara do Porto descontos nos parques para quem trabalha por turnos. Pedro Duarte prometeu-lhe tratar do assunto. Engenheiro de formação, encarava a descoberta de soluções como um dever cívico.

Na sua cadeira de rodas, reparou no aspeto abandonado da grande varanda do Hospital de Santo António, virada ao Carmo. Gostava de passear e receber ali as visitas. Fechou os olhos e imaginou bancos e floreiras a dar alegria e vida aos doentes. Ligou ao escultor Paulo Neves, de Cucujães, famoso por ter desenhado a cadeira em que se sentou o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de 2023. Para um amigo, o artista comprometeu-se de imediato a fazer o projeto de graça. O diretor do hospital torceu o nariz à ideia. Ele não se rendeu. Conseguiu a aprovação do provedor da Santa Casa, proprietária do edifício. No final, vencerá a arte ou resistirá o musgo?

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Nuno Cardoso desabrochou no Peso da Régua a 31 de outubro de 1961, ano em que os Estados Unidos de Kennedy começaram a votar contra Portugal nas Nações Unidas, prenunciando a queda do império colonial. Os irmãos mais velhos nasceram todos em Moçambique. Filho tardio, foi o único a ter dispensa do Colégio Militar. Levantou letras e contas perto de casa, na Régua e em Lamego. O aprumo do pai ficou-lhe para sempre colado à pele: fato e gravata imaculados, sapatos a reluzir como espelhos. Era um homem muito alto.

Licenciou-se em Engenharia Civil em 1985, com opção de Planeamento Regional e Urbano. Era madrugador, raramente saía à noite. Ficou na faculdade como assistente. No início dos anos 90, Fernando Gomes recrutou-o para a Câmara do Porto, para tratar dos transportes e da circulação. Ele respondeu com a revolução da mobilidade na cidade e a conceção da rede do Metro. Não parou por aí. Estudioso, tinha opinião fundamentada sobre tudo. Quando Fernando Gomes saiu para ministro da Administração Interna, a presidência coube-lhe por sucessão, a 26 de outubro de 1999. 

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Foram dois anos e meio de trabalho árduo e de transformação tranquila. O Metro entrou em funcionamento, o Porto brilhou como capital da cultura, imaginou o Estádio do Dragão e o plano de pormenor das Antas como o conhecemos. Na passagem de milénio, o fogo de artifício sobre o rio Douro não rebentou. Ria-se disso. Ele ria-se muito de todas as coisas. Tinha uma bonomia infinita, proporcional à força de vontade. No dia 27 de junho, contra o prognóstico dos médicos, levou a filha ao altar de cadeira de rodas, sem vacilar e a transbordar de alegria. 

Era generoso ao ponto de ser desconcertante. Tornou-se cúmplice do presidente da câmara do outro lado do Douro – que é, afinal, a rua principal do Porto. Não tinha qualquer rebuço em oferecer-lhe ideias, projetos, ferramentas de gestão. Ouvia-o com humildade, sobre assuntos médicos e a arte da política, em que ele não era versado. Luís Filipe Menezes chamou-o ao gabinete uma última vez, para terem uma conversa de amigos. De repente, chamou todos os vereadores e entregou a Nuno Cardoso a medalha de honra de Gaia.

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Recebeu também a medalha de honra do Porto. Cismou em fazê-lo de pé, com a ajuda de uma muleta e de Rui Moreira, outro ex-presidente homenageado na ocasião. Ele não tinha adversários políticos, todos eram cúmplices dele a lutar pelo Porto.

O atual autarca, Pedro Duarte, está a executar dois projetos revolucionários que Nuno Cardoso apresentou na última campanha eleitoral. Foram oferecidos pelo candidato derrotado nas urnas, mas nunca vencido no amor ao Porto. Um plano para cobrir a Via de Cintura Interna e outro para enterrar a avenida da AEP. Ele imaginou o Porto do futuro, com parques verdes no lugar dessas barreiras. No seu sonho, os pavilhões de Ramalde vão ser transformados em habitação de custos controlados, para atrair jovens para o Porto.

Em 2024, foi a São Tomé negociar cacau para a Chocolataria Equador, um dos últimos projetos em que se envolveu em vida. Os amigos lembram-se dele de telefone na mão, a resolver problemas em Portugal para meio mundo das ilhas. Andava à procura de fundos e de médicos para criar um centro de hemodiálise em Cabo Verde, para os doentes dos PALOP. Dessa viagem ficaram fotografias de um homem muito grande, com os olhos a brilhar como estrelas, rodeado de crianças felizes. Tinha comprado todos os bolos de um vendedor ambulante de passagem pela praia.

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«Estou preparado para a grande viagem», disse a um amigo homónimo. «Desculpem, chegou a hora da sesta. Voltarei a este assunto», prometeu ao grupo de WhatsApp.

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